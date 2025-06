Más empresas gacela en Andalucía que en Cataluña

Founders Andalucía ha consumado sus primeras actividades presenciales en Málaga, dentro de su estrategia para consolidarse como comunidad de referencia en la creación y desarrollo de startups tecnológicas andaluzas de potencial disruptivo y negocio escalable para el mercado global. Los encuentros públicos y privados van a materializarse en la incorporación de más founders a la asociación, con la relevancia que tiene Málaga y su área metropolitana como nodo de innovación prestigiado a nivel internacional.

Forman ya parte de Founders Andalucía más de 80 creadores de empresas de base tecnológica y modelo de negocio escalable, fundadas desde ciudades de cualquiera de las ocho provincias andaluzas, y para sectores tan diversos como telecomunicaciones, biomedicina, videojuegos, energías renovables, hostelería, aeroespacial, deportes, finanzas, e-commerce, educación, salud digital, entre otros.

La asociación tiene como misión generar impacto real, contribuir a la innovación y acelerar el desarrollo económico y social de la región. Desde una dinámica colaborativa, impulsa espacios de conexión, aprendizaje y visibilidad para ser los referentes de la economía y la transformación digital. Abierta a la incorporación de más founders, y a orientar y apoyar a quienes intentan convertir en realidad sus ideas disruptivas.

Los últimos indicadores nacionales ratifican el creciente potencial del ecosistema andaluz de emprendimiento. En el Estudio sobre Empresas Gacela y de Alto Rendimiento, publicado por Informa D&B, líder en el registro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing, se constata que Andalucía se ha situado en el tercer lugar, tras Madrid y Cataluña. En la Comunidad de Madrid están radicadas el 17,6% de las de alto rendimiento y el 21,7% de las gacela. En Cataluña se hallan el 18,4% de las de alto rendimiento y el 15% de las gacelas. De Andalucía son el 12,9% de las de alto rendimiento y sobresale el dato de que son andaluzas el 16,4% de las gacelas, cifra superior a la de Cataluña.

Por otro lado, el Informe Regional de Empresas Tech e Innovadoras 2025, elaborado por la plataforma de datos Ecosistema Startup, de El Referente, subraya con datos que Andalucía es una de las cinco regiones líderes del ecosistema tecnológico e innovador en España, con 714 pymes tecnológicas, scaleups y startups. Y algunas de las operaciones de captación de inversión internacional más importantes han sido protagonizadas por startups andaluzas creadas por founders que forman parte de la asociación Founders Andalucía, como Kampaoh, impulsada por Salvador Lora; y Vaxdyn, por Juan José Infante.

En el marco del Digital Enterprise Show (DES 2025), la Asociación Founders Andalucía ha organizado en Málaga tres actividades estratégicas centradas en fortalecer el ecosistema andaluz de emprendimiento tecnológico: impulsar el diálogo entre actores clave, generar conexiones entre talento e industria y compartir aprendizajes reales desde la experiencia.

En colaboración con la Agencia Digital de Andalucía, y bajo el título “Desde la oportunidad al impacto: Casos de éxito del emprendimiento digital andaluz”, fundadores de startups como Emily G. Cebrián (Froged), Enrique Ruiz (Wuolah) y José Murillo (SofiaThinks) compartieron aprendizajes y claves sobre cómo escalar startups desde Andalucía. Coincidieron en manifestar que “necesitamos conseguir que más talentos se convenzan de que es posible desde Andalucía y se atrevan. Hace falta compartir la idea de que tenemos que creer más en nosotros mismos”. Y valoran muy positivamente los contactos que se entablan dentro de la comunidad Founders Andalucía, “nos fortalece entendernos y aprender de los aciertos y errores”.

Junto a ellos, participaron en esa actividad Carmen León, Subdirectora de Sociedad Digital de la Agencia Digital de Andalucía, y María Nieto, Gestora de proyectos de emprendimiento digital e innovación abierta en Andalucía desde Sandetel.

Construir un modelo colectivo de desarrollo

En la sede de la empresa House of Giants (GIANTX), por gentileza de Virginia Calvo, COO de Giantx y founder de Atlas Informática, se realizó el primer Encuentro Founders Andalucía en Málaga, bajo el lema “Construyendo la Andalucía del Futuro”. Juan Martínez Barea, presidente de la asociación, y fundador y CEO de Universal Diagnostics, presentó la hoja de ruta de Founders Andalucía en su proceso de expansión territorial. “Tras el éxito del evento inaugural, en noviembre de 2024 en Sevilla, 2025 está siendo un año clave. No se trata solo de crecer, sino de construir un modelo colectivo de desarrollo basado en innovación, conexión y visión a largo plazo. Málaga es una ciudad primordial en esta estrategia”.

En la conversación central, moderada por Ana Molina (fundadora de Odders Lab), intervinieron fundadores como Isabel Pérez (Realtrack Systems, Chibika), Emily G. Cebrián, José Murillo y Enrique Ruiz, cuyas empresas suman en su conjunto más de 15 millones de facturación anual. Compartieron referencias a tener en cuenta sobre escalado, liderazgo y construcción de cultura empresarial. Y la constatación de que “hay motivos para sentir orgullo, hay ejemplos de startups andaluzas que son líderes. Si en el ecosistema trabajamos juntos podemos avanzar más rápido en el desarrollo empresarial de Andalucía”.

Founders Andalucía también tuvo protagonismo en el Digital Enterprise Show en la mesa “Transformación Digital en Andalucía: Industria, Tecnología y Talento”, organizada por la Agencia Digital de Andalucía. Moderada por Raúl Jiménez, Director Gerente de la Agencia Digital de Andalucía, intervinieron Jesús Gómez Melgar, Director de Digitalización de los Parques Energéticos de Moeve; Germán del Real, Director General de Ayesa; Sergio Banderas, Coordinador de Internacionalización del Centro de Formación Profesional Alan Turing, de Málaga; y Juan Martínez Barea, Presidente de Founders Andalucía. Se puso de manifiesto que la transformación digital andaluza ya está en marcha, y las sinergias entre empresas, talento y formación deben ahora acelerar su consolidación y escalado.

En un foro tan relevante como el Digital Enterprise Show, Juan Martínez Barea expuso que “en Andalucía hay startups increíbles. Como Freepik, que está aplicando la inteligencia artificial al mundo de las imágenes y es referencia mundial desde Málaga. Como Genially, que desde Córdoba está aportando la mejor alternativa al modelo de presentaciones tipo PowerPoint . Como Cover Manager, que desde Sevilla sustenta el sistema de reserva de los restaurantes más importantes de Europa”.

Vertebrar la pirámide social del emprendimiento andaluz

Explicó la importancia estratégica de que los founders andaluces sean una comunidad “para compartir sueños, para compartir problemas, para ayudarnos unos a otros. Para que donde uno se ha caído, los que vengan por detrás ya estén sobre aviso y no caigan también. Founders Andalucía tiene que contribuir tanto a acelerar las startups de alto crecimiento, como también para tirar hacia arriba de quienes están empezando, y les sirva como modelo de referencia a los cientos de startups que emergen en Andalucía, y a los miles de estudiantes con talento emprendedor que están en los institutos de Secundaria, en los centros de Formación Profesional y en las facultades universitarias. Con esa pirámide, de abajo arriba se conseguirá que en Andalucía no haya una Ayesa sino diez Ayesas, y no solo un Cosentino sino diez Cosentinos”.