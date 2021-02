Coronavirus Andalucía: Moreno pide «paciencia» porque aguantará meses las restricciones

«No soy capaz de poner ningún tipo de meta, yo ya, y creo que todos, vivimos el presente y tenemos que ir con luces largas». Con el fluir de ese cupo de palabras ha admitido hoy el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que no saben hasta cuándo durará la onda expansiva de la Covid-19 y que las restricciones que ha provocado llegaron para quedarse un tiempo. «De qué nos sirve desescalar de manera rápida, si después vamos a tener que frenar en seco», se ha preguntado desde Úbeda, en Jaén, hasta donde se ha desplazado para visitar el hospital.

El máximo dirigente del Ejecutivo autonómico ha aseverado que la hoja de ruta marcada pasa ahora por «ir pasito a pasito» e «intentar que las vacunas lleguen al máximo posible de personas en Andalucía». Ha señalado que, aunque se haya superado el pico de contagios de la tercera ola de la enfermedad, la región está aún envuelta en ella, como demuestra el que haya todavía más de 3.000 hospitalizados y más de 600 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) de la región, en definitiva, que exista «mucha tensión hospitalaria». «No estamos en circunstancias como para poder normalizar toda la actividad social y la movilidad», ha advertido, para pedir a continuación «paciencia».

Moreno ha reiterado que la Junta actuará «en función de las circunstancias», atentos a si, «a lo largo de lo que resta de este mes de febrero la tendencia sigue», y a si se van «desalojando los hospitales», para ver si «se puede hacer alguna cosa». «Pero siempre con limitaciones», ha matizado rápido, para dejar claro que éstas «van a estar presentes» hasta que esté «vacunado» el «70% de la población». «Tenemos que mentalizarnos», ha deslizado, consciente de que sus frases le acarrearán «críticas» y de la «desesperación» de una parte de la ciudadanía que ha dicho entender. En ese punto, el popular ha sostenido que, actuar «cumpliendo» con su «obligación moral» implica intentar salvar el mayor número de vidas posible, lo que se logra gracias a las restricciones a las que ha obligado el coronavirus. «Van a seguir presentes», ha recalcado, porque «queda todavía un trecho importante».

«Una vez que las hospitalizaciones, los contagios y los ingresos desciendan y tengamos un respiro todos, podremos plantearnos muchas cosas, pero ya no me pongo metas, ni primavera ni verano», ha martillado. Y hay una razón: «El virus nos ha enseñado que da giros inesperados y que nos sorprende cuando menos lo esperamos con subidas explosivas. No quiero alentar falsas expectativas», se ha explicado. Moreno ha defendido que hay que acostumbrarse a «convivir» con la pandemia, por lo menos «los próximos meses», si bien ha afirmado que «hay luz al final del túnel», gracias a la vacunación. «Estoy convencido –ha proclamado– de que si a partir de abril tenemos alrededor de los cuatro millones que nos corresponderían, podemos en junio llegar al 70%». Mientras, ha llamado a la «responsabilidad» pero también ha animado a tener «ilusión por el futuro y esperanza», ya que la región dejará atrás la crisis sanitaria.

De momento hoy, el territorio ha sumado 1.788 casos, 815 más que ayer, pero más de un millar menos que hace una semana. Sevilla y Málaga han acaparado el 42,5%. Ha habido que lamentar también 77 muertes en 24 horas, 36 menos que la jornada previa, siendo Sevilla la provincia que más notificó, 19, y detrás Granada, con 17. Respecto a los enfermos que se encuentran en hospitales del sistema sanitario autonómico, su número se ha reducido en 197, hasta colocarse en 3.191, de los que 643 se hallan en alguna UCI, uno menos que el día anterior.