Las obras del XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, protagonistas de una exposición

Fundación Unicaja ha inaugurado en Málaga la exposición del XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, una de las más prestigiosas convocatorias de compra en el ámbito de las artes plásticas contemporáneas, en la que se muestran 35 obras adquiridas y seleccionadas por la institución, que podrán visitarse desde mañana, 18 de febrero, hasta el próximo 3 de abril en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga y que, posteriormente, visitará diferentes ciudades.

La exposición contiene las 10 obras adquiridas en el XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, que pasan a formar parte de la Colección de Arte Fundación Unicaja, y otras 25 seleccionadas para la muestra del certamen, que se exhiben de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 horas. El horario de los sábados es de 10:00 a 14:00 horas, permaneciendo cerrado los domingos.

La celebración del Certamen de Artes Plásticas se enmarca dentro del compromiso de la Fundación Unicaja con el arte contemporáneo, así como con la promoción y divulgación de contenidos culturales de calidad, organizando y colaborando con distintas muestras en todo su ámbito de actuación.

Las 10 obras que ya forman parte de la colección de la institución tienen la firma de Greta Alfaro (He Had Got Certain Vibes, vídeo), Irma Álvarez-Laviada (Sin título. Lo necesario y lo posible VI, pintura), Juan Baraja (ST 08. Experimento banana, fotografía), Pablo Capitán (Sin título, escultura), Juan Falcón (Line_.2019, vídeo), Yann Leto (The Round 6, pintura), Guillermo Mora (Mitad tú, mitad yo (María), escultura), Moreno & Grau (Sin título. Proyecto ‘Shore to Shore’, fotografía), Cachito Vallés (Vector Rays, escultura) y Simon Zabell (La Jalousie, pintura).

Los otros 25 trabajos seleccionados que serán mostrados en esta exposición pertenecen a los artistas Ángeles Agrela, Tete Álvarez, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Arturo Comas, Nicolás Combarro, Ana Esteve Reig, Miguel Fructuoso, Fuentesal & Arenillas, Javier Garcerá, Noelia García, Iñaki Gracenea, Isidro López-Aparicio, Nacho Martín-Silva, Miguel Ángel Moreno, Sonia Navarro, Lois Patiño, Marta Retamero, Juan Carlos Robles, MP & MP Rosado Garcés, Josep Tornero, Francesc Torres, Llorenç Ugas, Verónica Vicente y Jorge Yeregui.

Las técnicas utilizadas para la creación de las 35 piezas que forman esta muestra son de lo más diversas: videoarte, esculturas, pinturas, fotografías o textiles. El visitante que se adentre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga podrá discurrir por nueve salas hiladas y unidas que invitan al paseo sosegado, mediante una escenografía que lo propicia y cuyo protagonista es el color y las formas geométricas que acompaña y ayuda a la ambientación de las salas, en armonía con los trabajos.

Más de 13.000 obras en un cuarto de siglo de trayectoria

El certamen, nacido en 1995, ha recibido en sus más de 25 años de historia más de 13.000 obras, de las que más de 140 han pasado a incorporarse de manera permanente a la Colección de Arte Fundación Unicaja. La presente edición del certamen ha contado con una bolsa de compra destinada a la adquisición de obras que ha ascendido a 65.000 euros, y ha vuelto a tener un gran respaldo, ya que se han presentado un total de 793 obras de 331 artistas procedentes de toda España y de otros 22 países como Argentina, Brasil, Francia, Rusia, Cuba, Japón o Estados Unidos. Artistas del talento de Julio Pardo, Alberto García-Alix, Chema Lumbreras, Pilar Albarracín, Elena Asins, Joaquín Ivars o Francisco Peinado cuentan con originales en los fondos propios de la institución.

En esta última edición, el jurado ha estado compuesto por Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja; Mariano Vergara, vicepresidente de la Fundación Unicaja y director ejecutivo de Esirtu Gestión Cultural; María de Corral López-Doriga, miembro del patronato del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y del comité científico del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; María Dolores Jiménez-Blanco, directora general de Bellas Artes; José María Luna, director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, del Centro Pompidou y del Museo Ruso de Málaga; y Juan Francisco Rueda, profesor del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y crítico de arte. Los representantes explicaron que la selección de obras adquiridas “es ejemplo fiel de las diversas manifestaciones que en arte se suceden en nuestros días”.

El catálogo con todas las obras puede consultarse a través de un código QR disponible en la web www.fundacionunicaja.com