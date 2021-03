El ex interventor niega que cobrara comisiones en el «caso Poniente»

El ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Antonio Alemán indicó al tribunal del macrojuicio del «caso Poniente» que su actividad empresarial al frente de Sistemas de Dirección SL con la que habría facturado más de siete millones de euros entre 2002 y 2009 por «asesoramiento» a subcontratas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) en la que además figuraba como consejero era «conocida y consentida» por «las corporaciones municipales» y por el ex alcalde Juan Enciso, quien, según Anticorrupción, «hacía la vista gorda».

Alemán, quien declaró frente a una mesa repleta de documentación que no cesó de consultar, respondió con un escueto «no» a pregunta directa del fiscal Jesús Gázquez sobre si «cobró comisiones a través de Sistemas de Dirección» por «facilitar» supuestamente las «relaciones comerciales» entre las subcontratas y Elsur, sociedad con la que se habrían detraído 71,5 millones de las arcas públicas de El Ejido a través de «sobrefacturación». «Eso queda clarísimo; no he cobrado ni un solo euro del Ayuntamiento de El Ejido ni de Elsur», dijo después cuando la Abogacía del Estado le preguntó si Sistemas de Dirección, empresa de la que era administrador único, «cobraba en definitiva» del ayuntamiento ejidense «a través de las concesionarias». Rechazó otra de las imputaciones, «haber ayudado a cualquier empresa a tener relaciones comerciales con Elsur». A lo largo de un interrogatorio que abarcó la totalidad de la séptima sesión de la vista oral y que discurrió en un tono bronco en ocasiones, lo que obligó a intervenir a la presidenta del tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Társila Martínez, para reconducir, el ex interventor señaló que podía «compaginar» sus cargos en el Ayuntamiento y Elsur con la actividad privada empresarial «trabajando muchas horas».

Al hilo de esto, dijo tras escuchar la relación de gastos cargados a Sistemas de Dirección que revelan que llevaba un alto tren de vida que estos tenían carácter «profesional». «¿De gran lujo?», le preguntó la Abogacía del Estado tras referir un crucero de 177.000 euros o su boda en el Ritz por 110.000 euros . «Después de trabajar 20 horas diarias era lo mínimo», respondió.