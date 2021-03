Macarena Olona: “Espero tener muchas más oportunidades de disfrutar de Andalucía”

La acogida en Andalucía de la diputada de Vox por Granada Macarena Olona, que el pasado 28F celebró un acto en Sevilla, la ha desbordado. Eso junto a la ronda por los medios de comunicación andaluces, las muestras de cariño en las redes sociales, con visita a la Macarena incluida, y que la propia diputada no ha rehusado la posibilidad, la ha disparado en las quinielas como posible candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández -que viene haciendo un trabajo solvente para la formación y ya era el líder de facto en la Cámara andaluza antes incluso de la salida del ex juez Serrano, investigado por el supuesto mal uso de unas ayudas públicas- también cuenta con opciones pero él mismo ha reconocido que sería una gran candidata. Desde la dirección de Madrid, Iván Espinosa de los Monteros se situó en la misma línea pero recordó que falta año y medio para los comicios andaluces. “Yo soy una enamorada de Andalucía. Tengo el honor de ser Diputada por Granada. Ahora mismo no estamos en clave de elecciones autonómicas ni de candidatos. Pero si que espero tener muchas más oportunidades de disfrutar de Andalucía. Espero poder viajar con más frecuencia porque me he marchado sin despedirme. Solo ha sido un hasta muy pronto. Y en próximos días volveré a Granada”, declaró a LA RAZÓN.

Olona, con la Virgen Macarena

La diputada de Vox asegura que está “alucinando” con la respuesta del electorado de Vox. “Si me encomendasen esa responsabilidad, no me iba a reservar ni un cachito para mi”, añadió. Las encuestas, en la actualidad, otorgan a Vox muchas posibilidades de incluso entrar en el Gobierno andaluz, ya que se han colocado por delante de Ciudadanos y todas las sumas del centro derecha pasan por tener que contar con la formación de Abascal. Olona ya señaló que no tiene “la menor duda” de que su partido formará parte del Gobierno andaluz cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas, algo que cree que será “muy probable” que hagan “de la mano del PP”. De Cs, Olona vaticinó que están están pasando “a la absoluta irrelevancia” y que este proceso terminará “con una desaparición por completo”.

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, este 28F en Sevilla

Multitud de asistentes al acto de Olona en Sevilla

Según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN publicada con motivo del Día de Andalucía, un pacto de Gobierno entre PP y Cs, la actual fórmula en la Junta, es apoyado por el 15,8% de los encuestados. Por su parte, la suma de PP, Cs y Vox tiene el apoyo del 18,8%. Finalmente, un pacto entre PSOE y Cs tiene el respaldo del 10,7%; y un 16,8% no quiere ninguna coalición. Un 12,5% de los encuestados no sabe o no contesta y un 2,5% señala otras opciones.

Las elecciones catalanas han despertado un enjambre sísmico en Andalucía, con los partidos en muchos casos en procesos orgánicos. En el PSOE-A habrá primarias y en Ferraz buscan adversario para Susana Díaz. En Ciudadanos tampoco está garantizado que repita Juan Marín como candidato. Lo que viene siendo Adelante Andalucía ha expulsado a su cabeza de cartel, Teresa Rodríguez, que tratará de presentarse con esta marca a las andaluzas, una vez que Podemos e IU han presentado una nueva: Unidas Podemos por Andalucía, cuyo candidato tampoco está claro todavía. Sólo el actual presidente, Juanma Moreno, tiene asegurada su presencia como cabeza de cartel en Andalucía.