El 46% de los andaluces quiere la unión electoral de PP y Cs

El 28F, además de la celebración de un hito histórico, supone el pórtico hacia el tramo final de legislatura en Andalucía, lo que, unido a la especial situación de pandemia, conlleva lecturas de profundo calado de cara a las estrategias electorales. Según el Informe de Opinión Pública realizado por NC Report para LA RAZÓN con motivo del Día de Andalucía, el 46,1% de los encuestados se muestra a favor de que PP y Cs se presenten como una candidatura a las elecciones andaluzas. En concreto, el 14,3% lo ve muy bien y el 31,8% lo considera bien. Un 17,8% lo estima mal y un 13%, muy mal. El mayor apoyo a la fusión de las siglas para los comicios está en la franja de más de 55 años, con un 36,2% considerándolo bien.

En cualquier caso, los andaluces no están a favor de un adelanto electoral. El 70,8% de los encuestados opta por los comicios cuando se agote la legislatura. Un 17,2% opta por el adelanto de la cita con las urnas. La actual tesitura, con los Presupuestos aprobados, posibilita el fin del ciclo de cuatro años con el Gobierno de PP y Cs aunque Vox les retirase el apoyo parlamentario, ya que se podrían prorrogar los Presupuestos.

En caso de no obtener un partido mayoría de votos en las próximas elecciones andaluzas, el 22,8% de los encuestados prefiere la coalición de PSOE, Podemos e IU, esto es, la actual fórmula del Gobierno de la Nación. Esta posibilidad cobra fuerza tras la expulsión de Teresa Rodríguez como líder de Adelante Andalucía. La candidatura socialista está también pendiente de las primarias pero hasta el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, ya se ha mostrado abierto a acuerdos.

El 57,2% no sabe quién puede liderar al PSOE-A aunque un 22,1% se decanta por Susana Díaz

De su lado, un pacto de Gobierno entre PP y Cs, la actual fórmula en la Junta, es apoyado por el 15,8% de los encuestados. Por su parte, la suma de PP, Cs y Vox tiene el apoyo del 18,8%. Finalmente, un pacto entre PSOE y Cs tiene el respaldo del 10,7%; y un 16,8% no quiere ninguna coalición. Un 12,5% de los encuestados no sabe o no contesta y un 2,5% señala otras opciones.

Andalucismo

Por su parte, el 52,2% de los encuestados considera que Andalucía necesita un partido exclusivamente andaluz, con representación nacional. El 32,2% estima que no y un 15,7%, no sabe o no contesta. Por franjas de edades, de 18 a 34 años, la necesidad de un partido andaluz tiene un porcentaje del 52,7%; de 35 a 54 años, del 48,8%; y para el 59,1% de las personas de más de 55 años encuestadas supone una necesidad un partido andalucista. Las encuestas contradice la desaparición del partido que en estas cuatro décadas de democracia se ha denominado netamente andalucista, como el PA, y corrobora en parte uno de los fundamentos fundacionales de la nueva fuerza de Teresa Rodríguez en su escisión de Podemos.

En cuanto a la valoración de los líderes andaluces. El más valorado es el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un 4,6 sobre 5; seguido de Susana Díaz, la líder del PSOE-A, con 4,5; el vicepresidente Juan Marín, con 4; el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, con 3,6; y la líder de los Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, con 2,8. Juanma Moreno consigue la mayor valoración en la franja de más de 55 años, con un 4,9.

Entrando en el terreno interno de los partidos, a la hora de cuestionar el liderazgo del PSOE-A, el 57,2% no sabe o no contesta. El 22,1% considera que Susana Díaz sería la mejor candidata para los socialistas. Un 7,2% apunta a la ministra portavoz María Jesús Montero. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, obtiene un respaldo del 6,1%; y el diputado por Jaén que suena como posible aspirante, Felipe Sicilia, un 5,4%. Susana Díaz obtiene el mayor respaldo en la franja de edad de entre 18 y 34 años, con un 26% de los encuestados a favor.

Empate técnico en la percepción de la corrupción

Uno de los logros de los que más presume el Gobierno andaluz de PP y Cs desde su llegada es el de la ausencia de corrupción. A la pregunta de si «percibe menos corrupción en Andalucía tras el cambio de Gobierno», un 39,7% de los encuestados considera que sí frente a un 39% que cree que no. El 21,3% no sabe o no contesta. De 35 a 54 años, con un 41,4%, y de más de 55 años, con un 48%, la percepción de que hay menos corrupción en la Junta con PP y Cs frente a la época del PSOE-A es mayor que de 18 a 34 años, que registra un 31,4%.

La encuesta está realizada en el ámbito de Andalucía, con una muestra de 1.000 entrevistas y un margen de error de 3,17% aproximado para datos globales. El muestreo se basa en una selección aleatoria proporcional de los municipios y de los entrevistados por tablas de números aleatorios y cuotas de edad y género. Las encuestas se distribuyen por 77 municipios, con un trabajo de campo del 28 de enero al 11 de febrero.