Ni la covid frena el alza en el «aterrizaje» empresarial en Andalucía

El coronavirus irrumpió para devorar convicciones y hacer flaquear las fuerzas de muchos, pero no ha podido con todo. El titular de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta, Rogelio Velasco, ha aseverado que, incluso pese a la crisis provocada por la Covid-19, «los parques tecnológicos se han convertido en una fuente muy importante de atracción de inversión extranjera» y de «empresas» en Andalucía, durante una legislatura cuya mitad ya se ha gastado. LA RAZÓN ha hablado con los directores de tres de esos parques, como muestra de una red autonómica que es más amplia, y han confirmado las palabras del consejero.

A la pregunta de si ha habido en estos dos años un alza en las entidades que acogen esas instalaciones, Felipe Romera, director general del Málaga Techpark, señala que en ese complejo se han ubicado en este tiempo «146 empresas». «La implantación de diferentes medidas, como el teletrabajo, ha permitido mantener y aumentar en este último año el empleo en el recinto y seguir siendo atractivos para las empresas» que se establecen en el parque, afirma.

De su lado, el director general del Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), Luis Pérez, anota desde Sevilla que 2019 les «ofreció los mejores datos de empresas de la historia, superando holgadamente las 500 entidades instaladas, tras la incorporación de 36» y en 2020, un ejercicio «difícil» por el coronavirus, el número de ellas que eligió ese recinto para «desarrollar sus negocios, sus innovaciones y su tecnología», ratificó «la tendencia alcista». «Entre 2020 y el primer trimestre de este 2021 se han implantado 32 nuevas corporaciones, lo que demuestra que, a pesar de esta crisis, el sector científico y tecnológico continúa su expansión y su consolidación en nuestra región», defiende.

Por su parte, Ana Agudo, directora gerente del granadino Parque Tecnológico de la Salud (PTS), asegura que éste se ha afianzado «como núcleo de actividad de investigación», así como de «empresas que operan en el ámbito de la salud». «Se ha visto un ligero incremento en el número de entidades» que han desembarcado en ese parque, que «no ha sido más acusado por el lógico efecto de la pandemia», añade. Explica que en Granada, se han unido «los esfuerzos de las diferentes instituciones, incluyendo la propia Consejería de Transformación Económica –sobre todo a través de la agencia IDEA–, la Cámara de Comercio o la Universidad» para «coordinar la labor de atracción y facilitar el aterrizaje de cualquier empresa». Trabajan «desde un punto de vista legal y administrativo», pero también ponen en contacto a las sociedades que llegan «con el ecosistema, los recursos y el conocimiento que el PTS ofrece», indica.

Diferentes ayudas que suman

¿Creen que las ayudas al tejido empresarial puestas en marcha por la Junta han contribuido a fijarlo? Romera lo tiene claro: «Por supuesto, las líneas de ayudas abiertas por las diferentes instituciones regionales» posibilitan «acelerar los proyectos de innovación, investigación y desarrollo llevados a cabo» por unas empresas, que, dice, «dedican parte de sus procesos» a realizar y definir «nuevos proyectos vinculados a las tecnologías de transformación digital, tan necesarias en la actualidad».

Pérez manifiesta que Andalucía tiene «un potente sistema universitario en ramas técnicas», además de «talento» y de jóvenes «con ganas de comerse el mundo desde su propia ciudad». «La globalización económica –expone– nos permite sumar proyectos que hace un par de décadas sólo se instalaban en grandes capitales». Si a eso se le agrega «la estabilidad política de la región y un paquete atractivo de ayudas a la digitalización, la innovación y la investigación, somos capaces de competir a nivel mundial en cuanto a atracción de inversiones y de capital humano», resume.

Agudo subraya el hecho de que haya «diferentes programas de ayudas que se complementan a nivel autonómico, nacional e internacional». Pespuntea que, en concreto en el sector de la salud, «los niveles de inversión necesarios son generalmente más altos que en otros sectores tecnológicos» y «la maduración de los productos requiere tiempos más largos». «Sin embargo –apostilla–, suelen tener mayor retorno». Para esos planes «son necesarios mecanismos de financiación adecuados», plantea, para hilvanar que «uno de los instrumentos que va a contribuir especialmente al desarrollo de empresas del PTS» serán «los nuevos fondos de capital riesgo puestos en marcha por la consejería, ya que la inversión público-privada permitirá tanto inyectar capital en las empresas, como atraer inversión extranjera a nuestras iniciativas».

Planes destacables

En ese contexto, a la hora de destacar algún proyecto puesto en marcha en esta legislatura, el director del Málaga Techpark, comenta que, en el ámbito de las infraestructuras, la segunda fase de ampliación del parque «se encuentra en proceso de aprobación». Por el momento, «se ha adjudicado el concurso de redacción de proyectos de cuatro edificios» y se está construyendo «el edificio Rosalind, que será el primero de los tres que compondrán los 15.000 metros cuadrados del futuro Ágora Smart Park». Por lo que respecta a la innovación, se ha impulsado «el club Execs, formado por medio centenar de líderes empresariales del enclave», resalta. Sus miembros, entre los que está la Universidad malagueña, «buscan compartir ideas, inquietudes y propuestas», declara. Por otro lado, pone el foco en que a finales del ejercicio de 2020, el PTA, la Universidad y el Hospital Regional Universitario pusieron en marcha «el Foro de Salud Digital, una iniciativa en la que participan una veintena de empresas, con el objetivo de abarcar diferentes proyectos alrededor de la transformación digital de la sanidad, un área de negocio de creciente interés para la tecnópolis». Y no quiere dejar de mencionar el arranque «del Centro Tecnológico Innovalia Málaga», del que son uno de los promotores, que pretende «convertirse en nodo de una red nacional y europea en estrecha cooperación con los E-Digital Innovation Hubs». En cuanto a empresas, menciona la elección del parque como sede del «Data Science and Machine Learning Center of Excellence» de la multinacional japonesa TDK; o el Hub Global de Tecnologías de la Información de la compañía Dekra, que «contará con 100 profesionales dedicados a actividades de I+D+i».

El director del PCT Cartuja alude al proyecto eCity Sevilla. «El lanzamiento de esta iniciativa se inició en noviembre de 2019, gracias al protocolo de actuación firmado por las consejerías de Transformación Económica y de Hacienda, el Ayuntamiento de Sevilla, el PCT Cartuja y Endesa», recuerda. A ese protocolo de colaboración público-privada se adhirieron «54 entidades más del PCT Cartuja» y se han abordado «cuatro líneas de actuación –energías renovables, edificación eficiente, movilidad sostenible y digitalización– para hacer del parque «un espacio autosufiente energéticamente». El objetivo es que eCity convierta el recinto en «un referente de sostenibilidad a nivel internacional y un modelo de transición energética de las ciudades». A su juicio, el PCT Cartuja es «una ubicación ideal» para ese tipo de proyectos al ser un punto en el que «conviven centros de investigación, universidades y empresas innovadoras» en un entorno urbano, conectado con la capital hispalense, «fácilmente monitorizable y que actúa como gran escaparate de las innovaciones que se desarrollan en su interior».

La directora gerente del PTS revela que en esta legislatura «se ha intensificado» de forma «muy notable» la «actividad de dinamización entre los agentes» del parque. Lo apoya en que «se ha formado un grupo de trabajo, Granada Salud, que aglutina y coordina a las entidades a nivel provincial para facilitar el acceso a recursos a las empresas y grupos de investigación». Junto a ello, y gracias al «Plan de Dinamización», se organizan «encuentros periódicos con diferentes objetivos: poner en contacto empresa y talento, presentar proyectos a fondos de inversión especializados, o compartir ideas en áreas temáticas como Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), Blockchain o áreas biotecnológicas». Organizan, asimismo, actividades formativas y van a acoger «uno de los grandes pilares regionales en Inteligencia Artificial del AIRandalusia», el «Digital Innovation Hub Andaluz».