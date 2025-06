Juan Franco, alcalde de La Línea: «Pensaba que este acuerdo no iba a llegar nunca»

Esperaba con impaciencia el acuerdo de Gibraltar porque el desarrollo de su municipio depende en gran medida de las buenas relaciones con la Roca. Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), valora positivamente este hito, aunque también muestra sus cautelas.

Nueve años después del referéndum del Brexit al fin se ha llegado a un acuerdo sobre el encaje definitivo de Gibraltar. ¿Se puede calificar de histórico?

Sí, todas las partes han cedido. Es una cuestión sumamente delicada y espinosa. Es un acuerdo político que deberá tener una traslación jurídica. Hay muchas cuestiones que están en el aire y que nos preocupan sobremanera. Esperamos que todos los flecos que se derivan, que no son pocos, tengan un encaje adecuado, nos sirvan de palanca de crecimiento y que no sean un problema.

Uno de los hitos de este acuerdo es la eliminación de la verja y el libre tránsito de personas, una medida que beneficiará a los casi 15.000 trabajadores españoles que acuden a diario a Gibraltar. ¿La vida en La Línea va a dar un vuelco?

Ahora mismo una persona que está trabajando en Gibraltar tiene que transitar por una frontera exterior a la Unión Europea. El tránsito es bastante laxo pero no deja de haber un control. En determinadas circunstancias puede tardar cuatro horas en llegar a su puesto de trabajo. Con la eliminación de estas instalaciones el tránsito sería mucho más fluido y los trabajadores van a poder llegar a sus puestos sin esa inquietud. El movimiento es bidireccional. De media, el 30% de la facturación de las empresas de nuestra ciudad depende de clientes de Gibraltar. Esto también puede generar problemas. En Gibraltar la vivienda está carísima y nos podemos encontrar con que haya un «boom» de precios en nuestra ciudad. Estamos contentos, satisfechos y agradecidos, pero con prevenciones.

¿El Gobierno de España se debe poner la medalla?

Creo que sí. El ministro Albares ha demostrado un conocimiento importante de la situación. Se ha implicado personalmente y los resultados están ahí. Sinceramente no me lo creo, pensaba que este acuerdo no iba a llegar nunca. Hay cuestiones muy importantes que hay que ir tratando y ver la letra pequeña, sobre todo las cuestiones relativas a la fiscalidad y medio ambiente.

Las empresas españolas compiten con una fiscalidad más ventajosa en Gibraltar y en Marruecos, con el puerto Tánger Med como punta de lanza. ¿Qué se puede hacer en este ámbito?

No soy el presidente del Gobierno, bastante tengo ya con ser el alcalde de La Línea. Hay que tomar medidas dentro del marco legal que tenemos. Si nos vamos al arco de la UE te encuentras con zonas fiscales especiales. Te las puedes encontrar en Polonia, Letonia, Estonia o Lituania. También en Italia se ha creado una zona fiscal especial gracias a un decreto que se ha aprobado recientemente, que ha aglutinado a las nueve provincias menos desarrolladas. A esa zona va el 80% de los fondos europeos y hay bonificaciones fiscales, a través de créditos fiscales, para afrontar inversiones. Esto ha tenido cabida en el marco jurídico de la UE. Aquí lo que hace falta es voluntad política para dar ese paso valiente y establecer una zona económica y fiscal aquí. El puerto de Algeciras es vital y, como no se tomen medidas firmes, se lo va a comer el puerto de Tánger Med. Además, se está terminando de construir el puerto de Nador Este, con suelos donde se podrán instalar empresas con mejor competitividad. En La Línea se debería diseñar una zona especial para que se asienten empresas que no necesiten espacio de forma extensiva, como seguros, juegos on line o tecnológicas.

Tras este acuerdo La Línea tendrá un aeropuerto muy cercano, lo que contribuirá a intensificar el turismo. Sin embargo, también generará otros problemas.

Desconozco si se va a precisar de una parte de la terminal que está en territorio español que estaría en nuestro municipio. No sabemos si afectará a una parcela colindante que tenemos, donde ubicaremos un centro tecnológico. A la misma distancia, en Gibraltar, hay torres de casi 30 plantas. Esperamos que haya equidad en el tratamiento.

¿Este acuerdo va a eclipsar la reivindicación de La Línea al Gobierno de más inversiones?

Ahora mismo tenemos dos estrangulamientos en la ciudad impresionantes. Con esta cuestión nos vamos a convertir en una ciudad, en términos de geografía urbana, de casi 120.000 habitantes. Por cierto, que no tenemos ni acceso al ferrocarril.