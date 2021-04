El alcalde de Sevilla deja claro que no habrá “casetas, ni actividades que generen riesgo” durante la semana de Feria

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha dejado claro que “no habrá Feria de Abril, ni casetas, ni actividades que generen riesgo”, así como “nadie ha invitado a los bares a hacer casetas, ni nadie ha invitado a nadie a concentrarse y bailar sevillanas en las plazas de la ciudad”, elementos que le ha trasladado al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ya que “aquí nadie da una lección a otros porque se comparte la salud pública como principal referencia”.

“No nos inventemos las cosas porque no es así”, ha sentenciado a preguntas de los periodistas, tras firmar un convenio en materia de igualdad con empresarios y sindicatos, dejando claro que no sabe “dónde está la polémica”. “Son debates en los que parece que queremos crispar un ambiente ya de por sí contaminado y el martes se lo dejé claro al consejero que, como hicimos en Semana Santa, este Ayuntamiento ha sido siempre ejemplo en que cualquier acción”, sentencia.

Así, recuerda que todas las actividades que se pongan en marcha, como se ha hecho en otras ocasiones, se consultarán con la Junta de Andalucía como autoridad sanitaria, responsable de que sean visadas además. Espadas pone como ejemplo el parque de atracciones en marcha en la Calle del Infierno de la Feria de Abril.

“No sé donde está la polémica. Tenemos muy claro que no hay Feria de Abril y convocamos a todos los grupos y sectores afectados por y quedamos en desarrollar algunas actividades compatibles con la situación del momento para generar ingresos a esos sectores. Cualquier iniciativa prevista se verá si se pueden o no hacer de acuerdo a la situación de la Covid-19 en el momento de celebración, ya sea un concierto o un pase relacionado con al moda flamenca y, si no se puede, no se harán”, subraya.

En este marco, insiste en la colaboración institucional con la Junta y desde el criterio sanitario. “Aquí nadie da una lección a otros porque compartimos la salud pública como principal referencia. No hay debate ni polémica, sólo se hará lo que no tiene riesgo”, agrega.