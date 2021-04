Un año y medio de cárcel por agredir a su pareja durante dos días seguidos

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año y medio de cárcel a un hombre que pegó a su pareja durante dos días consecutivos y lo ha absuelto de encerrarla en la casa y obligarla a estar desnuda, unos hechos por los que la Fiscalía pidió inicialmente casi cinco años de prisión.

La Sección Cuarta de la Audiencia sevillana ha enjuiciado este martes a Assim R., para quien el Ministerio Público solicitaba en sus conclusiones provisionales tres años de reclusión por un delito de detención ilegal y diez meses por cada uno de los dos delitos de lesiones en el ámbito familiar que le atribuía.

Antes del juicio, sin embargo, la acusación pública y la particular ejercida por la víctima han alcanzado un acuerdo con la defensa en virtud del cual la petición por los delitos de maltrato se ha reducido en un mes por cada uno, se ha retirado la acusación por detención ilegal y se ha bajado la indemnización para la mujer de 700 a 300 euros, según han informado fuentes judiciales a Efe.

Al expresar todas las partes su conformidad con esas condiciones, el tribunal ha dictado sentencia firme en la misma sala y, además de los nueve meses de prisión por cada uno de los dos delitos de lesiones, le ha impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse durante dos años con la víctima.

El acusado, que ha estado defendido por la letrada Mónica Gallardo, no llegará a entrar en la cárcel porque la Audiencia, también con la aprobación de las acusaciones, le ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena de reclusión durante dos años, por lo que Assim R. seguirá en libertad a no ser que en ese plazo cometa algún delito o que no indemnice a su expareja.

Los hechos ocurrieron cuando el procesado llevaba un año y medio de relación sentimental con la víctima, con quien convivía en un piso en el entorno del Polígono Sur.

Sobre las cuatro de la tarde del 7 de febrero de 2018, la víctima llegó del trabajo y se produjo una discusión en el transcurso de la cual recibió “varios puñetazos en la cabeza y en la cara” por parte del hombre, cuyo objetivo era “menoscabar su integridad física”.

Al día siguiente, el procesado volvió a agredir a la mujer “agarrándola fuertemente del brazo y retorciéndole la muñeca”.

La víctima sufrió una contusión en el ojo izquierdo y un esguince en la mano derecha.

El encausado estuvo en prisión provisional desde el 10 de febrero al 10 de septiembre de 2018, día en el que un juez le impuso la prohibición cautelar de aproximarse a menos de 500 metros de su pareja y comunicarse con ella.