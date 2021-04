Manuel Villafaina: «El Gobierno sabe que es una de las crisis más duras y no agiliza las ayudas»

Tras varias décadas al frente de la Federación malagueña de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina ha sido nombrado responsable del colectivo a nivel regional relevando a Norberto del Castillo, actual responsable de la Federación estatal. En Andalucía hay más de 2.000 empresas en este ámbito que dan trabajo a unos 50.000 trabajadores en temporada alta y que representan a chiringuitos, hamacas, náuticas y otras actividades.

¿Cuál es la situación del colectivo al que usted representa?

La situación es nefasta, hay una cantidad de problemas enorme. La gente tiene miedo a abrir sus negocios porque hay mucha incertidumbre, ya que no se sabe qué es lo que va a pasar. Y los pocos negocios que están abiertos lo están pasando también muy mal porque la Semana Santa no ha sido buena, más bien ha sido un desastre y los empresarios están asustados.

¿Hay fuerzas para afrontar la incierta temporada estival?

Nosotros siempre hemos sido un sector optimista, pero cuando lleva uno más de un año con esta incertidumbre que no cesa y esperando ayudas que no terminan de llegar, la situación es absolutamente desesperante. A día de hoy no sabemos nada de las ayudas que prometió el Gobierno, y deberían ser urgentísimas porque el sector lo está pasando muy mal. De hecho teníamos planificado este año poner en marcha la renovación de los establecimientos, y aunque ha habido algunos que sí se han atrevido y han pedido préstamos ICO, no han tenido más remedio que dedicar esa ayuda a poder sobrevivir.

¿Por qué no terminan de llegar esas ayudas?

No sabemos ni entendemos por qué se están aplazando y demorando tanto. Porque cuando uno programa algo, genera cierta alegría al empresariado que por su parte confía en percibir algo a fondo perdido o ayuda a sus propios trabajadores; sin embargo y aún sabiendo el Gobierno que el sector de la hostelería en general está atravesando una de las crisis más duras de su historia, no agiliza esas ayudas. Es absolutamente incomprensible. Además, el hecho de que el Gobierno ya haya dicho que hasta finales de agosto no alcanzaremos el 70% de las vacunas, el turismo nacional va a optar por irse de España. No en vano acaba de pasar en Semana Santa, lo hemos visto con Marruecos y la cantidad de españoles que había allí. Y ahora tememos que pueda ocurrir en verano y que nuestros turistas se decanten por viajar a países como Turquía o Grecia, o incluso el Caribe.

¿Qué ha hecho por su parte la Junta con respecto al colectivo al que usted representa?

Se ha actuado en consonancia porque dentro de las posibilidades que ha tenido, ha ayudado. Y lo que está haciendo en estos momentos no es suficiente pero siempre es algo, al menos. Eso sí, creemos que se podría aprovechar la coyuntura para terminar cuanto antes los expedientes de las concesiones de los chiringuitos que tenemos en marcha para acometer las reformas necesarias y tener la seguridad jurídica que necesita el sector, y está tardando más de lo debido.

¿Cómo cree que se va a comportar el turista extranjero, especialmente el mercado británico, principal mercado emisor a nuestro destino?

Sabemos que en el Reino Unido es uno de los países con mayor porcentaje de vacunación y de población vacunada. Pero es que además se da la circunstancia de que la Unión Europea prevé que sus 27 países tengan a finales de este mes de mayo 100 millones de habitantes vacunados; por tanto, habrá que hacer todo lo que sea necesario para atraer y que esas personas vengan a nuestro destino. Si se les da la «tarjeta verde» –el ansiado pasaporte verde covid–, hay que tener en cuenta que están inmunizados y se ha de permitir que vengan porque la gente está loca por venir a la Costa del Sol, a Andalucía. Pero es necesario que tengan garantías a la hora de plantearse el venir.

¿Con qué objetivos, además de los retos a los que ya se está enfrentando, afronta el mandato encomendado a nivel regional?

Con el objetivo de que se reconozca el peso y valor que tiene nuestro sector en el turismo, no en vano, somos las personas que más tiempo pasamos junto a los turistas; aparte del clima, la gastronomía es la segunda motivación que trae a nuestros turistas a Andalucía.