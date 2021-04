Andalucía aprueba 72,8 millones en ayudas para el sector turístico que incluyen 200 euros por plaza de hotel

“Nuestro compromiso mueve dinero y no promesas”, ha asegurado el vicepresidente del Ejecutivo andaluz y titular de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy, tras anunciar la aprobación de un decreto ley que incluye tres nuevas líneas de ayudas para establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos y complejos rurales, a repartir hasta un montante de 72,8 millones de euros.

Se trata de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva que se distribuirán de la siguiente manera: 60 millones irán a parar a hoteles, a razón de 200 euros por cada plaza con las que cuenten los establecimientos que consten en el Registro de Turismo de Andalucía a 13 de marzo de 2020, hasta un máximo de 200.000 euros; 9 millones a apartamentos registrados en la misma fecha, en cuyo caso se podrá aspirar a 80 euros por hueco hasta los 50.000; y 3,8 se asignarán a campamentos turísticos y complejos rurales. En este apartado, para las áreas de pernocta de autocaravana habrá una cuota fija de 3.000 euros y para los camping y complejos, la cuantía se determinará en función del número de trabajadores por cuenta ajena a 13 de marzo -hasta 9 empelados, 10.000 euros y con 10 o más trabajadores, 20.000 euros-.

Marín ha destacado que la Junta haya movilizado ya “105 millones” en “siete líneas diferentes” de incentivos, lo que son 19 más que el presupuesto de la Consejería de Turismo, que ha cifrado en 86 millones.

💬 @JuanMarin_Cs: Hoy aprobamos 72,8 M€ en ayudas para pequeñas y medianas empresas del sector turístico:

🔹 60 M€ a establecimientos hoteleros

🔹 9 M€ a apartamentos turísticos

🔹 3,8 M€ a campamentos de #turismo y complejos turísticos rurales ✅



Dentro hilo 👇🏽 pic.twitter.com/zZbeWdf3MU — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 20, 2021

De su lado, el portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Presidencia, entre otras áreas, Elías Bendodo, ha subrayado que el Ejecutivo regional haya sido capaz de poner “en carga” en pocas semanas “casi el 80% del plan de los 732 millones para la reactivación económica” armado por la Junta en colaboración con los agentes sociales. Y ha adelantado además que la Consejería de Agricultura implementará, de su lado, un plan estratégico dotado con cuatro millones de euros para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva también a las explotaciones de cría de toro bravo en la comunidad.

Al margen de las subvenciones, hay ideas más resbaladizas. En ese sentido, Bendodo ha expuesto que el presidente andaluz, Juanma Moreno, insistirá con algunas y mandará “en las próximas horas” una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para que “de forma inmediata” se convoque la Conferencia de Presidentes. En ella Andalucía buscará abordar tres cuestiones prioritarias: la primera será poner de manifiesto el “maltrato” a la comunidad en el reparto de las ayudas a empresas. “Recibimos menos cantidad de la que nos corresponde”, ha aseverado Bendodo. La segunda está ligada al plan de vacunación, del que reclamarán datos actualizados, después de que se dijera que “el 70% de los andaluces” estaría pinchado “para junio” y luego se aplazara ese hito hasta “finales de agosto”, como ha recordado el titular de Presidencia. “Son tres meses nada más, pero nos jugamos una temporada de verano entera en medio con lo que supone de empleo, oportunidades y riqueza”, ha lanzado Bendodo. Y el tercer tema que Moreno pretende plantear es el que se empiece a “abrir la mano con las personas que están inmunizadas” por lo que respecta a la movilidad.

Según el portavoz, son en estos momentos 615.343 los andaluces que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra la covid, lo que supone el 7,25% de la población. Ellos han de ser, a juicio del equipo que encabeza Moreno, la “palanca para la recuperación económica y paulatina de la normalidad”, por lo que piden que puedan viajar y asistir a grandes eventos con la mera presentación de un código QR que certifique que han completado el proceso de vacunación.

El vicepresidente de la Junta defiende que no sería discriminatorio con respecto a los no inmunizados y ha lamentado que no se sepa nada sobre lo que prevé el Gobierno de España a partir del próximo 9 de mayo, cuando en teoría decaerá el Estado de alarma. En este punto, Marín ha afeado a Sánchez que, “una vez más, como Pilatos” se haya “limpiado las manos”, se las haya “lavado”, para dejar que las comunidades hagan lo que consideren porque él está “de campaña en Madrid”.

Tampoco le gusta al Ejecutivo andaluz, y así lo ha expuesto Bendodo, lo propuesto desde el Gobierno central sobre los aforos para espectáculos públicos y eventos de cara a los próximos meses.