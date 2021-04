La realidad de los fondos

Cuando el virus llegó a nuestras vidas la gente se volvió loca pensando que estaban en la encrucijada perfecta para cambiar su anodina vida y convertirse en seres perfectos gracias a ejercicios diarios dictados desde el móvil. Mucha gimnasia y más flexibilidad para los cuerpos fofos, la redención la teníamos en la palma de la mano mientras jurábamos que nunca jamás volveríamos a la sociedad enferma de antes del 12 de marzo. No fue así, en cuanto pudimos escapar nos atrincheramos como locos en los bares para volver a hacer lo que mejor se nos da aunque nos pongan un límite de tiempo para volver a casa. La premisa fue salir mejores del confinamiento, pero nuestro ADN tiende a la barra de manera infinita, como los logaritmos. No hay mucho que hacer porque nosotros también disfrutamos de la cultura del chiringuito global que es Andalucía igual o más que los guiris a los que esperamos con los brazos abiertos. Por eso me intriga la fantasía del buen uso de los fondos Netx Generation que deben cambiar la faz de nuestro modelo productivo para colocarnos junto a los países punteros de la UE. España con Italia recibirá prácticamente la mitad del dinero pero tendremos que darle la vuelta al calcetín de la economía si queremos montarnos en el tren para el que Bruselas nos ha sacado el más suculento billete desde los 80. Sin embargo la pregunta del millón se la deben hacer a los políticos y empresarios andaluces: ¿será todo esto un nuevo brindis al sol como otras ayudas comunitarias? y sobre todo, ¿somos suficientemente conscientes de que hay que dar mayor peso a la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y la inversión en infraestructuras que son manifiestamente opuestas a nuestro modelo de sol, playa y bares? Las fantasías a nivel personal no pasan de la frustración que provoca verse la panza cervecera, pero si llega a los famosos fondos y todo queda en nada volveremos a perder la que quizás sea nuestra última oportunidad de cambio real.