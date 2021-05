Andalucía señala a Vox su autonomía en la gestión de los menas

Vox pregona que es un partido «responsable» y que aboga por la estabilidad política del cambio en Andalucía y al mismo tiempo reclama elecciones anticipadas casi a diario. La crisis humanitaria migratoria de Ceuta es el último argumento de la formación de Abascal para amenazar al Gobierno andaluz con retirarle su apoyo. Una intervención de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, fue el detonante esta vez. La titular de los centros de menores señaló que una vez llegados «nosotros vamos a estar aquí, esperándolos», recordando que «son menores vulnerables». Posteriormente, Ruiz se autocorrigió y señaló que si se propone un reparto «Andalucía no puede acoger a más niños». «Es que nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades que no tienen el problema de la inmigración infantil como tenemos en Andalucía». El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, cuestionó también si el presidente Juanma Moreno comparte las palabras que dieron origen a la amenaza de Vox. Moreno replicó que la Junta tiene «autonomía» y «cumplirá la normativa» para «proteger» a menores no acompañados.

‼️ Que toda Andalucía lo sepa. ¡Hay una consejera del Gobierno de @JuanMa_Moreno que espera la llegada de los menas que han invadido Ceuta!



Desde @AndaluciaVOX se lo dejamos claro: que dimita y los espere en su casa.



🗣️ @GaviraVOX: "En Andalucía no los queremos". pic.twitter.com/GSktFvY5HY — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) May 19, 2021

El presidente de la Junta realizó un llamamiento al Gobierno central para que «arregle lo antes posible la situación» de crisis generada con Marruecos «con determinación», tanto «en el ámbito policial» como de la diplomacia y solicitó que «reflexione» y «corrija los errores». Desde Fitur, Moreno señaló, respecto a la amenaza de Vox, que «somos un gobierno, y los gobiernos gobiernan» y «vamos a gobernar». Moreno diferenció el poder legislativo del ejecutivo y la «posición legítima» de Vox «no solamente de expresar sus desacuerdos, sino también de actuar como ellos consideren que deben actuar en el ámbito parlamentario en el apoyo al propio Gobierno andaluz». Moreno viene señalando que no quiere adelantar elecciones salvo que se vea obligado pero, en cualquier caso, las encuestas le son favorables. El presidente andaluz defendió que la Junta «está en su autonomía y soberanía para tomar las decisiones que le competen, que es cumplir con las normas existentes», por lo que «cumpliremos, como siempre, protegiendo a los menores no acompañados, porque es nuestra obligación», recalcó. Moreno apeló a la imagen del guardia civil que salva de morir ahogado a un bebé y recordó que «también es un mena». «Nuestra obligación, dentro de las posibilidades que tenemos, con nuestros recursos materiales y humanos, es atenderlo», dijo. Moreno señaló que en esta «crisis diplomática sin precedentes» como la que «hemos tenido por una concatenación también de errores del Gobierno de España, ha habido también una crisis humanitaria».

Las fronteras tienen que ser seguras y garantía de la soberanía nacional. Espero que el Gobierno de España reflexione, corrija la concatenación de errores, actúe con determinación y arregle lo antes posible la crisis con Marruecos. pic.twitter.com/kTrwXvbY6U — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 19, 2021

Con todo, el presidente andaluz llamó al Gobierno central a «coordinar, planificar, y liderar, para que, si finalmente tenemos que ayudar a esos menores no acompañados, que esperemos que sean muy pocos, porque los menores deben estar con sus familias, con sus padres y hermanos» y a que haga el «máximo esfuerzo para reincorporarlos a sus familias, y aquellos niños que no sean identificados con sus propias familias, daremos el servicio que corresponde dentro de la normativa vigente, siempre con profesionalidad y máxima humanidad». El presidente andaluz exigió también al Gobierno central que «facilite ayudas», porque «Andalucía ya tiene 1.700 ‘menas’ –la consejera habló de 3.000–, y hacemos un esfuerzo económico brutal, y nuestras capacidades están al límite». «No se puede otra vez sobrecargar una red que de por sí ya está claramente sobrecargada», destacó. La consejera de Igualdad indicó que esta es «una crisis que se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo», y que cuando llegaron el PP y Cs a la Junta se encontraron con que «cortaron absolutamente todas las subvenciones para atender a menores inmigrantes» y la atención realizada ha sido «a pulmón». El Gobierno señaló que estudia cómo devolver a Marruecos a los niños de 10 a 14 años llegados a Ceuta y reclamados por sus padres. La ministra pidió «corresponsabilidad» a las CC AA para acoger a los menores.

El PP-A señaló a Vox que no es momento de «exigencias fuera de contexto»; Cs defendió que «Vox no manda»; y la oposición puso el foco en el «chantaje» de este grupo.