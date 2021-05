Discomanía

Ya se venden más discos de vinilo que cedés. Ea, así de claro, y esto te lo digo en pleno 2021, con un par.

Hace mucho tiempo que mi buen amigo Jesús Baeza, excelso guitarrista, me dijo que cuando surgió el CD a mediados de los ochenta, las discográficas estaban poniendo a la venta una copia del máster de la grabación original por la cara, y así todo dios que quisiera haría clones, que no copias, por la patilla, con tan chungo resultado para músicos y disqueras, pues mucha gente dejo de pasar por taquilla.

Baeza sabe de esto por partida doble, pues si lo sufrió como músico profesional, también por ser propietario de uno de los pocos «vídeoclubes» que siguen abiertos en España, su «Al Cine» de Marbella; al que le ha añadido una tienda delicatessen de productos andaluces porque no le ha quedado otra; y así junto a una peli, te puedes llevar unas exquisitas conservas atuneras de Barbate o unos deliciosos aperitivos de la Alpujarra granadina.

Lo cierto es que la música en vinilo tiene carne y sustancia, frente a la anodina perfección de lo digital. Reconozco que se están cuidando las carpetas y discos que vienen reeditándose, e incluso estrenando en este formato. Para mi –y he comprobado gratamente que no estoy solo ante el peligro– escuchar un vinilo es todo un acto protocolario: la limpieza del disco, fijar la velocidad adecuada del plato, verificar la correcta posición de la aguja y que ésta no lleve incorporada ningún odioso ácaro… todo ello constituye una liturgia, una maravillosa parsimonia que no me importa repetir mil y una veces.

Pero surgen voces de protesta desde la secta vinilera, ya que el precio de los discos que ahora se venden, salvo honrosas ofertas, es mucho más caro que el de un CD (y ni te cuento con respecto de una descarga digital oficial), así que «algun@s» han vuelto a comprar discos en CD, cuando varias disqueras ya parecen haberle puesto fecha a su defunción real y física. De locos, oiga.

Lo cierto es que no hace mucho, escuchando esas radios que hay por el mundo, me topé con la mítica emisora argentina «Rock & Pop», que ya tiene un espacio musical en el que solo pinchan vinilos, al igual que la mítica «Klos» de Los Angeles… inevitable no recordar lo bien que venía el LP (Long Play) de Donna Summer con su «I Feel Love», para cuando estabas pinchando en la discoteca y te surgía algún «generoso» furtivo amoroso.