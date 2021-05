Una esquela, un disco y una mobylette

Da igual hacia dónde dirija mi coche: Cádiz, Almería, Córdoba o Madrid, cuando una moto me adelanta, sólo cuento con un sistema que mitiga mi irrefrenable envidia cochina: pincharme el «Bat Out Of Hell» del Meat Loaf. Hace unos pocos días nos dejaba Jim Steinman, el hombre detrás del millonario éxito de este albúm irrepetible, aunque «Cacho Carne» (así sería la traducción del nombre artístico de Meat Loaf, conocido en su casa a la hora de comer , y mucho, como Michael –originalmente fue Marvin – Lee Aday), hiciese una digna continuación con el volumen 2.

Steinman, un neoyorkino compositor jornalero de los musicales de Broadway, supo darle un glorioso sentido épico a un disco histórico que ha despachado millones de copias en todo el mundo desde los años setenta. El piano y la utilización de tonos altos cuando llega el «crescendo» de sus partituras era/es su marca de la casa. Bien saben de ello Bonnie Tyler gracias a éxitos como «Holding Out For a Hero» de la película «Footlose» (la primera, la buena, la de 1984) o «Total Eclipse of the Heart», genuina carne de karaoke mundial.

Nuestro homenajeado compositor era muy de la filosofía del despacio pero sin pausa. Ya lo vivió y sufrió con el pelotazo del mencionado «Bat Out Of Hell», dado que Meat Loaf y él mismo, ya grabadito el disco y con el máster debajo del brazo, se pasaron 2 años buscando discográfica que lo editase. Por eso su obra es de apuesta larga, pues muchas de sus canciones han sido utilizadas por el cine y la televisión en muchísimas ocasiones. Un tipo parecido a Conan el Bárbaro surge de la tierra, entre las lápidas de un cementerio, a lomos de una moto, según la gloriosa portada del artista Richard Corven, ¡coño! hasta la caratula del «Bat Out Of Hell» es una virguería.

Discazo de Meat Loaf, el mismo que hizo de «sheriff» chungo en «Locos en Alabama», la primera peli de Antonio Banderas como director. Jim Steinman era quien movía los hilos musicales, y te recomiendo que no te pierdas «Nowhere Fast» y «Tonight Is What It Means to Be Young» su aportación a la banda sonora de la imprescindible «Calles de Fuego», pero te advierto, no te pase como a mí, que a comienzos de los 80, animado por estas músicas, recorriendo una carretera campestre de Montilla, se me acabaron todas las tonterías moteras, cuando caí a un frondoso bardal –menos mal– y me puse de sombrero la mobylette de mi padre.