Granada: una crisis política sin efectos en la Junta de Andalucía

El alcalde de Granada, Luis Salvador, aseguró sentirse respaldado por la dirección nacional y autonómica de Ciudadanos en relación con su gestión del acuerdo con el PP para gobernar la ciudad de la Alhambra, en un momento en que esta formación reclama la cesión de la Alcaldía para la segunda mitad del mandato, y señaló que intentará que la situación municipal no afecte a la estabilidad de la Junta, donde los dos partidos también gobiernan en coalición. «Nunca ha sido un problema ni es un problema» la posición de la dirección de Cs, con la que analizará la situación el próximo viernes, aseguró en una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press. En alusión al contexto autonómico, el regidor destacó la «absoluta estabilidad» del funcionamiento del Gobierno andaluz, «igual que funciona el de Granada». El regidor anunció en Twitter una reunión con el presidente del PP de Granada Francisco Rodríguez para analizar «distintos escenarios y posibilidades en los temas comunes».

Reunido con @franalhendin analizamos distintos escenarios y posibilidades en los temas comunes. — Luis Salvador GRX 🇪🇸 (@LuisSalvador) June 1, 2021

El regidor aboga por separar «espacios en este momento porque no quiero que nadie utilice como excusa Granada para ninguna otra cosa», precisó Salvador, quien señaló que no le preocupa la presentación de una moción de censura encabezada por el PSOE, que fue el partido con la lista más votada en las últimas elecciones, pues «tendría que ser apoyándose en un tránsfuga» del PP, en referencia a Sebastián Pérez, ahora edil no adscrito, tras su salida de esta última formación.

«Es algo que el pacto antitransfuguismo anula, por eso a mí nunca me ha preocupado esa vía porque el PSOE fue el que, desde el Gobierno, también promovió» este acuerdo nacional, con aprobación además de declaración institucional en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), «o se aprobó en la Diputación de Granada», ambos organismos con dirigentes socialistas al frente, explicó el alcalde, quien señaló que en este sentido se «blinda la seguridad de Granada frente a esa amenaza».

Son acuerdos que «se deciden» a nivel nacional, por lo que Salvador remarcó que tiene «la entera tranquilidad» pues sabe «cómo actúa en este sentido el PSOE» y que, en el ámbito estatal, «no va a permitir esa moción con un tránsfuga», por lo que, a su entender, es un «riesgo menos» para el gobierno local granadino, a cuya gestión esta situación «no le ha afectado hasta ahora en nada».

La semana pasada, Pérez defendió que hubo un pacto por la fórmula del «dos más dos» que Salvador siempre ha negado. El regidor se mostró abierto a hablar con su socio cuando puso sobre la mesa el nombre de su primer teniente de alcalde, Luis González, para sucederle. Salvador gobierna la ciudad con cuatro de los 27 concejales que conforman la corporación.