La Junta de Andalucía decide no cerrar La Campana por la bajada de la incidencia

La Junta ha decidido finalmente este viernes no decretar el cierre perimetral del municipio sevillano de La Campana por la bajada de la incidencia que se ha registrado en los últimos días, de forma que queda sin efecto la medida anunciada el miércoles y que había ratificado ya el TSJA.

El Ejecutivo andaluz entiende que, a pesar del visto bueno judicial, si se atiende a la situación epidemiológica del municipio se constata una bajada de la incidencia acumulada a 14 días, que el miércoles superaba los 1.000 casos, pero ayer jueves ya estaba en 973,7 y hoy viernes en 954,6 casos, ha indicado en un comunicado.

El miércoles se acordó que si en el momento en el que la justicia ratificara la orden de cierre perimetral no hubiera razones epidemiológicas (superar los 1.000 casos) las resoluciones no llegarían a publicarse oficialmente, por lo que no tendrían efecto las medidas, como ocurre en este caso.

El municipio de La Campana se mantendrá así en nivel de alerta 4, pero sin cierre perimetral.