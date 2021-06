Los turistas vuelven a mirar a Andalucía: las reservas en julio y agosto se multiplican

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha apuntado este martes la “esperanza” de que la comunidad autónoma pueda superar “ampliamente el 60-65% de ocupación en el mes de julio” inicialmente previsto, ya que las reservas se están “cuadruplicando”. En una atención a medios tras visitar el instituto de Enseñanza Secundaria ‘V Centenario’ de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre previsiones turísticas, el vicepresidente y consejero del ramo ha celebrado así que éstas “van cambiando casi semanalmente”, y “se está cuadriplicando el número de reservas en alojamientos turísticos”.

“Eso nos hace albergar la esperanza de que superaremos ampliamente el 60-65% de ocupación en el mes de julio, y en torno al 80% en agosto en toda Andalucía”, ha dicho Marín, que, no obstante, ha matizado que “es cierto que no todas las provincias ni todos los destinos se comportan de la misma forma”, ya que “destinos como Sevilla, y otras ciudades de interior donde suele hacer más calor”, no presentan “esos datos de ocupación”.

Pero “en el turismo de interior”, donde “ya el verano pasado la ocupación superó el 65%, esperemos que este año también esté rondando esa cifra”, según ha comentado el vicepresidente de la Junta antes de agregar, por ello, que “al final creo que vamos a poder superar la previsión del mes de julio y septiembre de la llegada de más de diez millones de viajeros a Andalucía, y en torno a 20 millones al final de este año 2021, lo que sería una recuperación que superaría entre el 55% y el 60% los datos de 2020”.

“Son buenas noticias, seguimos avanzando”, se ha congratulado Juan Marín, quien también ha puesto de relieve que “hay confirmados más de 135 cruceros que van a llegar a los puertos de Andalucía a lo largo de este verano, de los próximos meses”, lo cual “va a generar mucho empleo afortunadamente en el sector” turístico, donde “aproximadamente el 80% de trabajadores han salido del ERTE --expediente de regulación temporal de empleo-- y se han incorporado” a sus puestos, según ha valorado también.

Turismo británico

Por otro lado, sobre la llegada de turistas de Reino Unido, el vicepresidente andaluz ha comentado que es “una mala noticia” que dicho país “cierre sus fronteras al turismo internacional, especialmente para nuestros destinos de costa, y también para algunos de interior en nuestra comunidad autónoma”. Ha añadido que “inicialmente parecía que a partir del día 23 --este miércoles-- podía ponerse el ‘semáforo’ en verde para España” por parte de Reino Unido, pero “ha habido unos rebrotes” de covid en el país británico y el Gobierno de aquel país ha decidido “paralizar” esa posible reapertura para el turismo.

“Esperemos que en unos días, o en la primera quincena de julio, pueda volverse a abrir” el turismo británico, ha expresado el vicepresidente de la Junta, que ha comentado que “de momento está llegando” a Andalucía “mucho turismo internacional, pero especialmente de otros países”, como Francia, Italia o los países nórdicos, ha detallado Marín, que ha destacado también que Estados Unidos “ha abierto la posibilidad de viajar a España”, y que igualmente ha citado el caso de la llegada de viajeros de Portugal, “un destino que a nosotros nos interesa mucho, igual que a ellos Andalucía y España”. En ese sentido, “espero que, de alguna forma, se pueda cubrir la carencia de turismo británico, aunque lo que deseamos es que a lo largo del mes de julio éste pueda volver a nuestra comunidad autónoma”, según ha concluido el vicepresidente andaluz.