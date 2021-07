El voto a Cuenca de Salvador «no es gratis», señala un ex edil de Cs en Granada

El edil no adscrito en el Ayuntamiento de Granada Manuel Olivares pidió disculpas por el que considera «bochorno» que ha sufrido esta capital andaluza a raíz de la crisis en el anterior gobierno local, y aseguró que prefirió tener la «dignidad intacta» en lugar de continuar «amarrado a un despacho».

«Prefiero dar un paso atrás, un paso al lado, quedarme como concejal raso pero tener la dignidad intacta», dijo en rueda de prensa el que fuera portavoz del grupo municipal de Ciudadanos. Tanto Olivares como la también actual edil no adscrita Lucía Garrido registraron el pasado 8 de junio la renuncia a sus competencias en el entonces gobierno municipal de coalición con el PP, una marcha que el primero acompañó además del anuncio de su baja en la formación naranja.

La renuncia de estos ex ediles de Cs se produjo el mismo día en que los seis que conformaba el grupo popular renunciaron asimismo a sus competencias y abandonaron el gobierno municipal de coalición con Csque encabezaba como alcalde Luis Salvador (Cs) ante la negativa de éste a cederles la alcaldía el resto de mandato. Asimismo, se mostró convencido de que el voto de apoyo de Salvador a Cuenca, «después de todo lo que se han dicho mutuamente», no es «gratis» y vaticinó que el ex regidor, actualmente expedientado por Cs, pueda ser el próximo responsable de la Capitalidad Cultural de Granada 2031 y de Innovación.

Por su parte, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, mantuvo una reunión con los vecinos afectados por los cortes de luz del distrito Norte a los que trasladó que «este grave problema que afecta tanto a este distrito como a otros puntos de la ciudad», entre los que citó Albaicín, Chana, Fargue o Zaidín, será una de las «prioridades». «Ha llegado la hora de que el Ayuntamiento esté al lado de sus vecinos y que quien paga religiosamente su factura de la luz, tenga suministro», señaló el regidor.