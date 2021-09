Moreno defiende ante Casado que el cambio “no ha terminado” en Andalucía

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido que “el cambio funciona” en la región y se puede decir “con orgullo que hemos pasado de estar en el ranking en la cola a estar arriba, mirando hacia abajo a comunidades tan poderosas, a las que respetamos y amamos, como Cataluña, Madrid o País Vasco”. Además, ha incidido en que el “el cambio no ha terminado” porque “es continuado, seguimos cambiando la región y no se puede hacer en dos, tres o cuatro años, esto necesita su tiempo”. “Tenemos todos los mimbres para hacer algo histórico en Andalucía y con Andalucía hacer algo histórico también para España”.

“Somos los primeros en creación de empleo, somos los primeros en trabajadores autónomos, somos los que estamos creciendo más, somos la comunidad autónoma que más interés despierta para la inversión”, ha destacado, asegurando, además, que “todo esto no es casual”, es “fruto de un trabajo con honestidad, tranquilidad, certidumbre, que nos ha llevado a cotas importantes”. Ha insistido en que Andalucía es la Comunidad Autónoma “donde más emprendedores y más empresas se han constituido por encima de Cataluña ¿Cuándo hemos visto eso? Cuando hemos visto en Andalucía que estemos orgullosos de que tenemos capacidad y potencialidades”. “Tenemos talento, músculo y tenemos una tierra que es maravillosa; vamos a hacer de esta comunidad la locomotora económica de Andalucía para España, para que Andalucía funcione, cree empleo, haya progreso y bienestar”.

En su intervención durante la inauguración del curso político del PP-A en un acto en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, junto con el presidente del PP, Pablo Casado, ha destacado la gestión que llevan a cabo en Andalucía. “Estamos intentando cambiar las cosas, algo que parece sencillo pero que no lo es tanto”. “Cuando uno hereda una situación de 37 años hay inercias, hay equipos, hay estilos, chiringuitos, dejadez y todo eso durante 37 años nos ha golpeado y de una manera dura”, ha dicho, reconociendo que es “difícil y complicado, que nos hemos encontrado muchos obstáculos en el camino”, pero “a pesar de eso el cambio funciona”.

Moreno ha agregado que el objetivo es “mejorar la calidad de vida” de los ciudadanos, por lo que “hemos querido bajar los impuestos a cuatro millones de andaluces para que tengan más posibilidad de tener dinero en el bolsillo; por eso hemos querido mejorar la sanidad y educación invirtiendo lo que nunca en la historia de Andalucía se había invertido tanto en sanidad, educación y servicios sociales para que nadie se quede atrás”. “Tenemos compromiso social, porque nos duele el alma cuando sufre una andaluz”, ha abundado.

Por otro lado, ha dicho que Andalucía “se va a jugar en el próximo año y medio gran parte de su futuro”, añadiendo que “aquí hay un gobierno dispuesto a darlo todo” y ha pedido a los presentes en el acto que le ayuden a transmitir que “el cambio no ha terminado”. “El cambio no es una acción concreta de que antes había un gobierno socialista y ahora uno de coalición con un presidente del PP; eso no es el cambio. El cambio es continuado”, ha defendido, insistiendo en que “seguimos cambiando Andalucía, los estilos, equipos, políticas... seguimos transformando la región y ese cambio no se puede hacer, ni mucho menos, después de casi 40 años ni en dos ni en tres ni en cuatro años”.

A juicio de Moreno, “esto necesita su tiempo para que todo lo que estamos sembrando dé sus frutos”; para que los andaluces “puedan observar que todas las políticas de bajada de impuestos, de simplificación administrativa, de simplificación del gasto, de hacer las cosas de manera distintas dan sus frutos”.