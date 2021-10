CaixaBank y CEA celebran en Sevilla una jornada para la difusión de los Fondos Next Generation

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y CaixaBank han celebrado este lunes una jornada empresarial bajo el título “Next Generation EU: Retos y Oportunidades en Andalucía”, centrada en novedades, puntos clave y recomendaciones prácticas para poder acceder a los fondos de recuperación. En ella se ha puesto de manifiesto la importancia financiera que suponen las ayudas europeas para el tejido empresarial.

La sesión ha contado con la participación de Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank; Javier González de Lara, presidente de CEA; y Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, que ha clausurado el acto. Maria Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura, y Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental, han asistido también a las distintas ponencias y charlas que se han sucedido a lo largo de la mañana.

La bienvenida ha corrido a cargo de Luis Fernández-Palacios, secretario general de CEA, quien ha subrayado la vocación compartida por la patronal y CaixaBank de acompañar al tejido empresarial y contribuir a la identificación de proyectos tractores para una Andalucía más competitiva, y Luis Cabanas Godino, director de Banca de Empresas de CaixaBank. Este último ha señalado que “los nuevos fondos europeos NEXT Generation ofrecen una oportunidad de impulso y transformación a las empresas españolas y nosotros tenemos la misión de hacer lo posible para que estos fondos lleguen a todo el tejido empresarial y cumplan su objetivo, que no es otro que acelerar la transformación en todos los sentidos porque es una realidad que necesitamos evolucionar hacia modelos más sostenibles. Las entidades financieras debemos ser un agente activo en el motor del cambio”.

En la primera de las ponencias, titulada “Fondos Europeos: claves de una nueva fase de recuperación”, Enric Fernández, director de Planificación Estratégica y Estudios y Economista Jefe de CaixaBank, ha señalado que “la agilidad va a ser clave en la aplicación de estos fondos; los niveles de crecimiento están todavía muy por debajo de los momentos pre-Covid”. Otras de las claves para maximizar el impacto de estos fondos, a juicio de Enric Fernández, serían “la implicación del sector privado, el foco en ámbitos con potencial de transformación y arrastre; una selección rigurosa de los proyectos; además de acompañar las inversiones con reformas”.

En la segunda de las ponencias, bajo el título “La participación de las empresas en los fondos Next Generation”, Luis Socías Uribe, director de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, ha señalado la información, el asesoramiento y la financiación como las tres grandes necesidades actuales de las empresas frente a las ayudas comunitarias, siendo urgente el reto, ha descrito, de eliminar las distancias entre la Administración pública y el tejido empresarial; “avanzar hacia un mismo lenguaje”, ha expuesto, eliminando, sin dejar de ser garantistas, las trabas burocráticas que ralentizan y dificultan el acceso a las ayudas.

Posteriormente se ha desarrollado un Panel bajo el título “Propuestas de las empresas en el marco de los fondos para la recuperación”, en el que han participado directivos de grandes empresas asentadas en la región, como Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Cooper; Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas de Heineken España; Antonio Luque, presidente ejecutivo de DCOOP; y Javier Hernández Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de AEHCOS.

La clausura ha contado con la participación de Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank, que ha destacado “la importancia de que los fondos europeos lleguen a todos los rincones de Andalucía y España”. Resaltó además la importancia de la sostesnibilidad y la digitalización, “aterrizandolas en cada uno de los sectores”, así como “el papel esencial de la colaboración público-privada”, en el que son fundamentales los “grandes interlocutores con la administración, empresas tractoras, líderes, para poder ejecutar”

Para Javier González de Lara los Fondos Next Generation son “una ayuda esencial y decisiva para reactivar el motor empresarial a medio y largo plazo”, pero, alerta, “las dudas sobre los procedimientos para su tramitación podrían desdibujar las expectativas de las empresas optantes a las ayudas y, por tanto, hacer tambalear la confianza puesta en ellas”. Así, el presidente de CEA ha subrayado: “Ha llegado la hora de la verdad. No caben excusas; se acabó el tiempo de la complacencia. Dieciocho meses sin claridad sobre cómo van a participar las empresas en estos fondos son demasiados. No podemos permanecer en esta nebulosa sobre el cómo de su gestión”. El líder de los empresarios andaluces añade que estas ayudas están llamadas a ser “transformadoras, no sólo para nuestro sistema productivo sino para la propia Administración pública”.

Finalmente, Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía ha puesto el broche final a la jornada señalando que “en estos momentos, lo más importante es que trabajemos todos conjuntamente. Estamos hablando de qué va a pasar en nuestro país en los próximos años, pero yo diría década. Gobierno central, autonomías, ayuntamientos, sector privado… deberíamos ser todos para uno para plantear qué es lo mejor. Tenemos grandes retos por delante, pero la recuperacion no sólo pasa por el dinero que debe llegar de Europa, sino también por afrontar reformas profundas”.

Los fondos Next Generation constituyen un instrumento temporal concebido por la Unión Europea para impulsar la recuperación económica y social de los Estados miembros tras el impacto provocado por la pandemia de la COVID-19, siendo España uno de los países que más fondos reciba.

En este proceso, las entidades financieras juegan un papel fundamental y CaixaBank ha puesto en marcha un plan integral con el objetivo de facilitar a sus clientes el acceso a los fondos. La finalidad de CaixaBank, que dispone de un equipo transversal, es ser un agente activo en la comunicación y difusión de las ayudas disponibles, agilizar su llegada a los beneficiarios para que puedan acometer proyectos de inversión con más seguridad, y anticipar, también, sus efectos transformadores y de crecimiento sobre la economía.

CaixaBank confirma con esta colaboración con CEA su firme apuesta por el tejido empresarial andaluz. La entidad financiera colabora con iniciativas que fomenten la innovación y el emprendimiento con el objetivo compartido entre todos los agentes económicos y empresariales de la comunidad andaluza de lograr la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.