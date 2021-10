El Teatro de la Maestranza se suma a las iniciativas de las asociaciones Opera Europa y Ópera XXI

El Teatro de la Maestranza de Sevilla se suma a las iniciativas de las asociaciones Opera Europa y Ópera XXI bajo el lema Opera Reboot para la celebración del día Mundial de la Ópera el próximo lunes, día 25 de octubre, basada en los pilares de sostenibilidad, igualdad y generación de jóvenes talentos. Para ello, se ha programado desde el Maestranza varias acciones.

Ópera y jóvenes

Para el ensayo general de la ópera Madama Butterfly se invitó a 10 centros educativos, tras las experiencia, se les convoca a participar en una actividad muy especial: los estudiantes desarrollarán, de manera individual o en grupo, una expresión de lo que significó para ellos esta vivencia; su relación con la música, el canto y el arte, sus impresiones acerca de la obra, sus reflexiones, etc. Pueden crear cualquier tipo de pieza de forma libre: un mural, un grafiti, una pintura, una canción, una instalación, una puesta en escena, etc., lo que mejor les sirva para expresarse. Con esto pretendemos no solo fomentar la música y el arte en futuros espectadores sino también en posibles creadores o nuevos talentos. Los centros que han trabajado sobre estas líneas son: Colegio Internacional San Francisco de Paula de Sevilla, IES Murillo de Sevilla, IES Lucus Solis de Sanlúcar la Mayor, Universidad de Sevilla-Formación Vocal y Auditiva y el IES Néstro Almendros de Tomares.

Videocreación

El Teatro documentará el proceso creativo de los estudiantes a través de una pieza audiovisual que recogerá entrevistas con sus testimonios. El objetivo de este vídeo es suscitar el interés y la curiosidad de los estudiantes por el ámbito de la lírica y transmitir los valores del Día Mundial de la Ópera. Este vídeo se lanzará en nuestra web y redes coincidiendo con la celebración.

Ópera y escolares

En diciembre podrá verse en el Teatro de la Maestranza la ópera para escolares La Cenicienta de Pauline Viardot. Se propone una actividad didáctica previa a la función: Los niños elaborarán trabajos plásticos “sostenibles” hechos con materiales reciclados acerca de La Cenicienta. Los centros contarán con una guía didáctica que se elaborará desde el Teatro. Los niños estregarán el resultado de su trabajo a un personaje de la ópera caracterizado que visitará el colegio el mismo día 25. Todo este material también será difundido a través de nuestros canales. Los centros que han participado en esta acción son: CEIP Alcalde Joaquín García de Alcalá de Guadaíra, Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz y CEIP Virgen del Rosario de Benacazón.

Ópera en la radio

Del mismo modo, el programa de radio Hoy por hoy Sevilla de la Cadena SER conducido por Salomón Hachuel, se retransmitirá en directo desde el Teatro de la Maestranza con motivo de la celebración del Día Mundial de la Ópera. Para ello, participarán expertos, artistas y otros invitados especiales.

Ópera desde el tejado

Se hará un streaming, a través de nuestro canal de YouTube Maestranza Oficial, el mismo día 25 a las 19′00 horas de un pequeño recital desde la azotea del Teatro de la Maestranza, situado en el corazón de la Sevilla histórica, a orillas del Guadalquivir, escenario de más de 150 óperas como Carmen, Fidelio o Las bodas de Figaro. Participarán en el recital Carolina del Alba y Diana Larios acompañadas por el pianista Manuel Navarro.

Campaña gráfica y Copy

Según el nuevo enfoque planteado que gira entorno a los citados 3 temas principales, consideramos oportuno plantear una serie de minilogos que representen cada una de las temáticas, adjuntamos la imagen, además se lanzará un copy/mensaje especial para el Día Mundial de la Ópera.