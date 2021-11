La concejala de Cultura cree que la ciudad “nunca ha sido una alternativa seria” para los promotores del Hermitage

La concejala de Cultura y Deporte de Málaga, Noelia Losada, cree que el Museo Hermitage de San Petersburgo no tiene intención de instalarse en Málaga y que la ciudad “nunca ha sido una alternativa seria” para los promotores de tal iniciativa cultural.

Esos impulsores proyectaron el museo en Barcelona, pero su ayuntamiento no les ha concedido la licencia urbanística, ante lo que han presentado un recurso contencioso administrativo por el bloqueo al proyecto y han reafirmado su voluntad de erigirlo en la capital catalana en una “Carta abierta a Barcelona y a sus ciudadanos y ciudadanas”.”La política museística de Málaga está muy consolidada”, ha declarado a Efe Losada, que ha explicado que en el ayuntamiento malagueño “se tienen que centrar” en los museos que existen en la ciudad, entre ellos el ruso de San Petersburgo, que considera “magnífico” y que entiende que debe mejorar su oferta cultural porque la expositiva es “exquisita”.

En este sentido, ha añadido que hay que seguir “aunando” para que las conferencias, cursos y talleres completen la actividad cultural hasta “convertirse en centros vivos, que es lo que tienen que ser hoy en día los museos”.

Sobre el proyecto del Hermitage, Noelia Losada ha señalado que si los proyectos son de inversión privada, no tiene nada que decir: “bienvenido sea este y todos los que vengan”.Sin embargo, no ve “necesaria” la llegada de este proyecto si es con colaboración pública y duda “mucho” que sea sin ningún coste por esa vía porque no conoce “ningún museo en el mundo que se pueda sostener de forma privada”.

Aunque sea un 23 por ciento de oferta expositiva y el resto de restauración -terrazas, restaurantes, cafeterías-, apunta que desde el punto de vista de que necesiten una cesión de suelo público, “ya no estamos hablando de ‘a coste cero’”, e insiste en que su posición “sigue siendo la misma: la política museística está muy consolidada”, en referencia a Málaga.

La titular de Cultura precisa sobre el Ayuntamiento que tiene que “girar” su mirada hacia el patrimonio de Málaga y en cuanto a los museos hacer que los que ya hay “sigan mejorando”.Hermitage Barcelona anunció que “defenderá la legitimidad” de su concesión en el Puerto barcelonés tras “tratar de buscar el máximo de los consensos durante 10 años