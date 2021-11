“Kichi” se suma a la protesta: “Hemos tenido que meter fuego a los coches para que en Madrid se fijen en nosotros”

Economía

“Violencia es que en Madrid sólo nos escuchen cuando arde nuestra tierra harta de aguantar fatigas. Esto no es nuevo. Esto llevamos tiempo sufriéndolo y hasta que no han visto una barricada y humo, no se han dignado a bajar de la M30. Todo eso es violencia y sistemática”. En estos términos se expresó el alcalde de Cádiz, José María González, “Kichi”, ante los manifestantes de la huelga del metal, que, sin previo aviso, irrumpieron en las calles de la capital gaditana dando continuidad a la tercera jornada de huelga indefinida y tras fracasar un intento de mediación de la JJunta de Andalucía que se prolongó toda la madrugada.

🔴🎥 El alcalde de Cádiz, @JM_Kichi, se suma a la movilización de los trabajadores del sector del metal. pic.twitter.com/68SiupFRQG — FUMATRÓN 🏴‍☠️ (@Fumatron_U) November 18, 2021

“Compañeros y compañeras, tenéis todo mi apoyo. Porque sois los míos. Porque soy de los vuestros. Por un convenio laboral digno, contra el cierre de Airbus, por la carga de un trabajo y por nuestros hijos y nuestras hijas. Qué viva la lucha de la clase obrera”, señaló “Kichi”.

“Violencia es tener que emigrar a cientos y miles de kilómetros de tu hogar. Violencia es encadenar trabajos temporales con periodos en paro. Violencia es lo que sufre nuestra Bahía desde los años 80 con el cierre masivo de empresas, con la única salida laboral del turismo”, indicó el alcalde gaditano.

Los trabajadores del sector del metal durante la manifestación llevada a cabo este jueves, por tercer día consecutivo ante los desacuerdos entre las partes en las negociaciones de un nuevo convenio colectivo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector. EFE/Román Ríos. FOTO: Román Ríos EFE

“Violencia es tener que mentir en Urgencias tras un accidente laboral y asegurar que ha sido un percance doméstico. Violencia es no poder acompañar a un familiar en el Hospital. Violencia es un sueldo con el que no llegas a fin de mes mientras tu empresa se lleva ayudas pública”, dijo “Kichi” megáfono en mano.

“Frente a los discursos de despachos, frente a quienes se ponen de perfil, frente a quienes se quedan en las formas para no entrar en el fondo, muestro no sólo todo mi apoyo, sino también mi lucha desde el papel y la trinchera que me toca ahora disputar y combatir”, añadió el regidor.

“No es sólo un convenio, se trata del presente y el futuro de la Bahía. Conservar lo poco que nos queda tras el anuncio, también, del cierre de otra multinacional”, señaló. “Ni son criminales, ni son delincuentes, ni son “cuatro jóvenes exaltados”, abrió el alcalde un hilo en Twitter.

Coincidiendo con esta defensa de las protestas por parte de “Kichi”, un camionero denunció a un sindicalista por supuestamente agredirlo con un palo y abrirle la cabeza. En concreto, según avanzó ABC, se trata de Fernando Grimaldi, secretario comarcal de Industria de CC OO en el Campo de Gibraltar y la denuncia ha sido presentada en la comisaría de La Línea de la Concepción. El sindicalista, por su parte, se desmarcó de los hechos.

Las protestas de la jornada de ayer en la provincia de Cádiz obligaron incluso a suspender operaciones y una mujer parió en un vehículo, como ya informó LA RAZÓN. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que se garantice el acceso al hospital.