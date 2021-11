Huelga del metal en Cádiz: la segunda reunión sin acuerdo lleva las protestas a la sede de la patronal

Economía

La huelga indefinida en el sector del metal de la provincia de Cádiz encara este viernes su cuarta jornada consecutiva tras acabar de madrugada sin acuerdo la segunda reunión convocada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía con la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) y representantes sindicales. El encuentro convocado en la tarde de este jueves en Sevilla ha finalizado sobre las 02:00 horas sin acuerdo después de que los sindicatos hayan rechazado la propuesta de la patronal de incorporar en el convenio colectivo subidas anuales del 2% por considerarlas “insuficientes”.

El secretario general de FICA UGT Cádiz, Antonio Montoro, ha lamentado que tras dos jornadas de intensa negociación la patronal sigue en una posición “intransigente” y ofrece un porcentaje fijo que no garantiza a los trabajadores la subida del IPC real. “A pesar de los dos días de negociación intensivo que hemos tenido no ha sido posible. Continuamos con los piquetes informativos y ya se dará otra ocasión de negociación”, ha explicado Montoro en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press. “Esto es lo que hay y no tenemos más remedio que no llegar a un acuerdo con la patronal”, ha subrayado.

El foco del conflicto sigue centrado en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde diciembre pasado. Para la patronal, las subidas del 2, 2,5 y 3% que piden los representantes de los trabajadores, además de la rebaja de cuatro horas de trabajo cada año, conllevarían “la desaparición de la industria gaditana, que tendría que competir con la de otras provincias que parten de una situación más ventajosa”.

Tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes en este segundo intento negociador, la Bahía de Cádiz encara su cuarta jornada de huelga de los más de 20.000 trabajadores del sector del metal. La tercera jornada de huelga indefinida registró este jueves un menor volumen de incidentes que la víspera pero con más cortes de tráfico en las calles de la capital gaditana, que fueron recorridas por los trabajadores en huelga durante toda la mañana con la participación incluso del alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’.

Los trabajadores del metal de Cádiz se concentran esta mañana ante la sede de la patronal del sector en Cádiz (Femca) tras haber fracasado esta madrugada, de nuevo, la mesa negociadora entre sindicatos y empresarios con la mediación de la Junta de Andalucía. Según ha explicado el secretario de FICA-UGT, Antonio Montoro, en declaraciones enviadas a los medios de comunicación, la mesa se ha levantado de madrugada tras no ceder la patronal en la petición de subidas salariales acorde con el incremento del IPC lo que ha llevado a los piquetes a actuar de nuevo esta mañana.

Sin embargo, la presencia policial, reforzada esta mañana, ha evitado que, como en días anteriores, se bloquearan los accesos en los astilleros, de forma que esta vez sí han podido pasar los autobuses que transportan a los trabajadores de plantilla de Navantia, que no están llamados a esta huelga, por tener su propio convenio. El refuerzo de seguridad se ha notado también en las cercanías de los dos puentes de Cádiz, para evitar nuevos cortes de tráfico en la bahía gaditana, que hoy, por primera vez, desde que se inició la huelga indefinida el martes ha amanecido sin problemas circulatorios.

Unos 200 operarios se concentran desde las siete de la mañana en las puertas de la sede de la FEMCA, protegida también por un importante despliegue policial, donde se han lanzado algunos petardos y algunos manifestantes han increpado a los agentes. Los sindicatos han convocado una rueda de prensa al mediodía para dar la última hora sobre el estado de la negociación y anunciar su programa de movilizaciones para la semana que viene. IU ha convocado a sus cargos a las puertas de los ayuntamientos y también está anunciada una concentración ciudadana a las 1900.horas en la plaza de San Antonio de Cádiz en apoyo a los trabajadores del metal.