El 40% de las mujeres ha sufrido chistes machistas en el trabajo

Un estudio de UGT constata que casi una de cada dos mujeres (44%) declara haber padecido directamente comentarios despectivos o actuaciones discriminatorias en su entorno laboral. En concreto, un 40% de ellas ha recibido bromas o chistes machistas; un 15 insultos sexistas; un 9 acoso sexual; un 8 conductas negativas tras la maternidad y un 7 se han visto relegadas de un proceso de acceso o promoción por el hecho de ser mujeres, tal y como aseguró Carmen Castilla, secretaria general de UGT-A.

«Si extrapolamos estos porcentajes a las mujeres en activo en Andalucía, según la EPA en el momento de la encuesta, podríamos estar hablando de casi medio millón de mujeres, que tienen que aguantar bromas y chistes sexistas en su puesto de trabajo en Andalucía, de las cuales más de 182.000 mujeres han recibido insultos machistas mientras desarrollan sus empleos. 113.000 mujeres en Andalucía podrían ser víctimas de conductas de acoso sexual», subrayó Castilla.

La dirigente sindical afirmó que hay estudios que indican que «si se utiliza el talento femenino impactaría en el Producto Interior Bruto (PIB) en un 18%, desdeñar a la mitad de la población nos parece un grave error», señaló. En este sentido, UGT-A recuerda que tienen en marcha una campaña que se llama «Yo trabajo gratis», basada en datos de Eurostad, en el que se demuestra que las mujeres trabajan gratis desde el 18 de noviembre hasta el 31 de diciembre. «En Andalucía, una mujer con la misma categoría salarial cobra 5.000 euros menos al año, en 30 años te da para comprarte una vivienda. Esto es otro tipo de violencia», manifestó.

Según Castilla, «las mujeres no denuncian o no se van de sus casas en muchos casos porque no tienen independencia económica para hacerlo, la mujer no tiene las mismas oportunidades». «Los empresarios no tienen en cuenta al talento femenino, esto queda patente en el tipo de contratación que se nos hace, por eso los contratos a tiempo parcial son para nosotras, cada cuatro contratos parciales, tres son ocupados por mujeres, y hay que especificar que es parcial e involuntario, porque si les preguntas la inmensa mayoría quisiera trabajar a tiempo completo», afirmó.

«Muchas veces nos preguntan que cómo podemos afirmar que las mujeres en el mismo puesto, misma categoría etc pueden cobrar menos y es fácil, si las mujeres no trabajan en los mismos sectores ni puestos, si no perciben los mismos pluses, si no reciben la misma valoración en su trabajo, si son consideradas como secundarias y no tienen las mismas oportunidades que los hombres, estamos hablando que tienen mucho menos acceso a los recursos económicos y a la independencia. Esto es la pescadilla que se muere la cola», señaló Castilla.

La líder regional de UGT destacó que «formamos a nuestros delegados para detectar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral para poder erradicar esta práctica».