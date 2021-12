Ramón Fernández-Pacheco: «Ni siquiera Juanma Moreno sabe cuándo van a ser las elecciones»

El nuevo portavoz del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, tiene acento almeriense. El partido acaba de renovar sus cuadros orgánicos y el alcalde de Almería se incorpora al comité ejecutivo en un momento crucial ante el horizonte más o menos cercano de las elecciones autonómicas.

¿Cómo afronta esta responsabilidad a nivel orgánico?

Con muchísima ilusión. Es un gran gesto de confianza del presidente. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva. 2022 será un año electoral en Andalucía y son muchos los ojos y los oídos puestos en lo que decimos y en cómo lo decimos.

En el reciente congreso del partido se habló mucho sobre si Juanma Moreno era libre para convocar elecciones. ¿Fue una oportunidad perdida para tratar los temas que preocupan a los andaluces?

El congreso del PP-A fue histórico por varios motivos. Fue el congreso más abierto de la historia del partido. Nunca antes tantas personas no afiliadas y colectivos sociales habían participado. Estuvieron empresarios, sindicatos y representantes de otras formaciones políticas. Todo el mundo dijo lo que quiso. Eso nos enriquece como partido. El PP-A es un partido unido, sin fisuras, en torno a un liderazgo claro y con el objetivo puesto en lo que la sociedad andaluza nos demanda. Es el resumen más allá de algún titular que, por motivos ajenos al PP-A, no tenía nada que ver con este congreso. Tres días no pueden desdibujarse por un titular aislado.

¿Está el partido engrasado de cara a la convocatoria electoral?

Perfectamente engrasado, si bien es cierto que no estamos en modo electoral porque no hay elecciones convocadas. El presidente sigue defendiendo, tanto en público como en privado, que quiere agotar la legislatura. Hemos afrontado los procesos congresuales en las ocho provincias. Se han renovado algunas estructuras y el congreso regional ha venido a rematar eso. El PP-A todo lo que tenía que hacer de puertas para dentro lo ha hecho y ahora estamos centrados en gobernar y en hacer oposición donde no gobernamos.

El adelanto electoral es una posibilidad y Moreno acota ese escenario entre junio y octubre. ¿Qué le parecen estas fechas?

El presidente quiere agotar la legislatura, pero evidentemente no podemos ser ajenos a una realidad que es evidente. El PP no cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento andaluz para depender de sí mismo. Acabamos de vivir un episodio desagradable como es la no aprobación de los Presupuestos por parte de esa suerte de pinza contra natura que se ha formado entre Vox y el PSOE. El Gobierno andaluz tendrá que hacer las cosas de una manera diferente. Mientras las leyes se sigan aprobando y los decretos convalidándose, no forma parte de las prioridades de los andaluces tener unas elecciones cuanto antes. Si el presidente habla de esos meses es en un plano de suposición. De todas formas, ni siquiera Juanma Moreno sabe cuándo van a ser las elecciones.

¿La no aprobación de los Presupuestos es determinante para llamar a las urnas?

No es determinante pero marca una pauta. Las cuentas que se habían presentado eran positivas para Andalucía. Se reforzaba la sanidad pública con más de 1.000 millones de incremento, también la educación con más de 600 y los servicios sociales con hasta 400. Había nuevas inversiones que venían a cumplir demandas que la sociedad reclamaba. Supone un varapalo y sus causantes tendrán que explicarlo.

Las encuestas sonríen al PP y vaticinan una caída de Cs. ¿Barajan ya un escenario con Vox como socio de gobierno?

No valoramos ningún escenario. Tenemos una sobrexposición de encuestas. No dejan de ser la foto fija de un momento concreto. Un gobernante responsable tiene que estar en lo que los ciudadanos esperan de él. Los ciudadanos esperan mejorar su sanidad, la educación de sus hijos, que la ley de dependencia funcione y que se culminen los hospitales y las carreteras que están en marcha.

¿Cómo ve al PSOE? ¿Ha cambiado algo con Juan Espadas? Se mostró dispuesto a negociar el Presupuesto y finalmente presentó una enmienda a la totalidad.

El alcalde de Sevilla necesita tiempo para darse a conocer y ser un candidato con cierta solvencia. La primera actitud que tuvo cuando se reunió con el presidente de la Junta, de tender la mano y negociar el Presupuesto, fue responsable y reconocida desde todos los ámbitos. Otra cosa es que, cuando llegara a la sede del partido, recibiera una llamada de Ferraz para truncarle los planes. Al final se ha unido a Vox, ese partido del que tan mal hablan cuando tienen ocasión.

Se acaban de cumplir tres años de las últimas elecciones autonómicas. ¿En qué se ha reflejado el cambio en Andalucía?

Se cumplen tres años de un hecho histórico para los andaluces. Nos hemos cansado de escuchar vaticinios terribles sobre lo que iba a suponer el cambio político en Andalucía, cómo se iba a desarticular la sanidad pública o privatizar todo y los servicios sociales prácticamente iban a desaparecer. Al final los hechos y las cifras han demostrado todo lo contrario. Andalucía era líder en paro, en burocracia, en presión fiscal y era noticia por casos de corrupción que a todos nos abochornaban. Tres años después la realidad es diferente. Hoy somos líderes en muchos parámetros que marcan el bienestar de las sociedades modernas.

¿Y en Almería?

En Almería siempre ha imperado un sentimiento de lejanía no solo respecto a Sevilla, sino al Gobierno andaluz.. Fui alcalde durante tres años con Susana Díaz de presidenta y llevo otros tres años con Juanma Moreno. Hoy en día los consejeros del Gobierno andaluz vienen a Almería no solo a fotografiarse, sino a rendir cuentas de su gestión, a escuchar a la sociedad almeriense y a dar cumplimiento a todas esas peticiones.

El PP-A cuenta con tres Alcaldías de capitales de provincia. ¿Pueden ayudar los regidores a afianzar el cambio político?

El PP se ha forjado en el municipalismo. No hace tanto tiempo llegamos a ostentar las ocho capitales de Andalucía y a tener cinco diputaciones. La Alcaldía de Almería es mi prioridad, al igual que para Paco de la Torre la de Málaga o para José María Bellido la de Córdoba. Todos formamos parte de un proyecto colectivo.