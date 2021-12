Sin estocaje a partir del miércoles para la vacunación de los niños en Andalucía

Andalucía cumple el primer año desde el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 con 15,2 millones de dosis inoculadas y 6.925.148 (81,8%) de personas con pauta completa. Desde el 27 de diciembre de 2020, cuando arrancó la vacunación en residencias de mayores de toda Andalucía y en centros sanitarios a personal de primera línea, han sido doce meses donde se ha ido completando la estrategia de vacunar a toda la población, incluida los niños. Inicialmente, la estrategia contemplaba una vacunación de la población más vulnerable o expuesta al virus, siguiendo por trabajadores esenciales hasta llegar a la organización de la vacunación por edad. El presidente de la Junta explicó que Andalucía va a tener que «ralentizar el ritmo» de vacunación contra el coronavirus de los menores de 11 años por cuanto las existencias con que cuenta en estos momentos la comunidad son «76.500 dosis sin poner» y el ritmo de vacunación diario, según los datos ofrecidos por Moreno, es de 30.000, cifras de las que colegió que «en dos días no tendremos dosis suficientes». La ausencia de estocaje de dosis para la vacunación pediátrica ha supuesto, según los argumentos de Moreno, que el Gobierno andaluz no haya podido abrir la vacunación del tramo de edad de 7 años. «No podemos tener a los equipos de vacunación cruzados de brazos», lamentó Moreno. «Es probable que no podamos completar el trabajo en toda la semana», añadió, apelando a que «no perdamos ni un minuto».

El 28 abril se abrió la posibilidad de que fuesen las propias personas interesadas en vacunarse las que pudieran pedir su cita para la primera dosis de la vacuna directamente en ClicSalud+, en el teléfono de Salud Responde o en su centro de salud. Desde el 28 de abril, se han registrado 14.610.071 citas de vacunación, de las que 3.323.003 han sido hechas por canales telemáticos, el 22,74% del total. En el último mes, el porcentaje de gestiones telemáticas ha subido al 37,4%. Precisamente, hoy se abrió la autocita para la tercera dosis con ARN mensajero a mayores 58 y 59 años.