“La Faffe fue el manual de la corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía”, según el PP

El PP considera que los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz fueron “cómplices” de la “corrupción de alto voltaje” en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y también señala a la ministra de Hacienda y exconsejera, María Jesús Montero. En el documento de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre las supuestas irregularidades en la Faffe, el PP hace responsables directos a los tres expresidentes, a los consejeros de Empleo, a sus viceconsejeros y altos cargos con competencias en Empleo y Formación, a los consejeros de Hacienda y al director general de la Faffe, entre otros.

Entre los consejeros están la ahora ministra, por su etapa como consejera de Hacienda, así como los exconsejeros Carmen Martín Aguayo, Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio, José Sánchez Maldonado, Antonio Ávila o Javier Carnero, además de otros altos cargos.También se incluye al director general de la Faffe, Fernando Villén, al que se acusa de haber gastado dinero público en prostíbulos, y otros miembros del patronato de la fundación. Para los populares la corrupción en la Faffe fue “impulsada, tolerada y protegida” por los gobiernos socialistas de la Junta y sus presidentes “eran conocedores de todo lo que ocurrió, fueron absolutamente pasivos en la persecución de esta corrupción y, por tanto, fueron cómplices”, ha explicado la diputada y portavoz en la comisión de investigación, Ana Vanessa García. La ministra, que entienden que no compareció ante la comisión “como una manera de protegerse” en su condición de miembro del Gobierno central, es responsable para el PP de no investigar e intentar recuperar los expedientes de reintegro sobre subvenciones que no se justificaron bien, que cifran en 115 millones.

Sobre la situación política de Montero y de Díaz, senadora, el PP considera que quien debe decidir si les tiene que pedir alguna responsabilidad política en esos cargos que ostentan ahora mismo es el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. El PP considera que la Faffe fue “el manual de la corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía” donde “se traspasan todas las líneas rojas de la corrupción política” en la comunidad. Hace referencia al gasto de dinero público en prostíbulos; a la “larga red clientelar de enchufados socialistas”; al “amaño de contratos” con empresas amigas que se pagaban con subvenciones para tener personal externo y evitar el límite de asesores; al pago de precios “desorbitados” por alquileres de sedes; a la gestión “fraudulenta” de consorcios; o al elevado número de “enchufismos”. El PP recuerda que los gobiernos socialistas tuvieron numerosos informes de la Intervención General, auditorías internas y externas e informes del gabinete jurídico de la Junta, pero no actuaron.Detrás de todo engranaje el PP sitúa al PSOE de Andalucía como partido: “No son cuatro golfos, son el PSOE-A. Los casos de corrupción tienen un denominador en común, el PSOE-A”, ha dicho García.

Ciudadanos sitúa la máxima responsabilidad política por las presuntas irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en el que fue su director general, Fernando Villén, y en los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aunque excluye de ellas a Susana Díaz. En sus conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria apunta a Chaves por “diseñar la trama” de esta fundación y a Griñán porque después continuó con este modelo siendo presidente. A Díaz no la incluyen, como sí han hecho PP y Vox, ya que cuando ella llegó a la Presidencia la Faffe ya estaba integrada en el SAE y además “colaboró” con la comisión compareciendo, según han explicado la portavoz parlamentaria, Teresa Pardo, y el diputado Juan de Dios Sánchez. La ministra de Hacienda y exconsejera, María Jesús Montero, y los exconsejeros Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano también son incluidos por Cs en la lista de responsabilidades políticas por no comparecer en la comisión, algo que la formación naranja entiende que les inhabilita para el cargo público.

Asimismo, se piden responsabilidades políticas para todos los cargos que consiguieron para ellos, para sus familiares o para amigos “una nómina en la Faffe” gracias a su relación con Villén. El exdirector de la Faffe fue el principal autor de las irregularidades y el ámbito de sus responsabilidades “no se limita a lo político”, según Cs, que añade como responsables a todos los cargos públicos que formaron parte del patronato de la fundación.Ciudadanos no cuantifica una cifra de subvenciones sin justificar, ya que considera que deberán ser los órganos judiciales los que determinen la cantidad.Como hechos destacados, el diputado Sánchez ha expuesto que Villén gastó 20.000 euros de dinero público en prostíbulos, del apartado de publicidad, protocolo y marketing, pero ha resaltado que para esos fines la Faffe tenía 11 millones.Además, ha indicado que Villén se subió “casi 30.000 euros” el sueldo en cuatro años, y que los trabajadores de la Faffe crearon ellos mismos su convenio colectivo. Ha asegurado también que desde 2007 todas las subvenciones nominativas que recibió la Faffe por parte de la Junta eran ilegales por la ley general de subvenciones.

Vox pide responsabilidades políticas por las presuntas irregulares en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, así como a los cargos políticos cuyos parientes hayan sido enchufados. En sus conclusiones, entiende que Chaves y Griñán, junto a los exconsejeros Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio conocieron “desde el primer momento” las irregularidades en las subvenciones, por lo que exige responsabilidades políticas para todos ellos. La expresidenta y senadora, Susana Díaz; la ministra y exconsejera, María Jesús Montero, y el exconsejero José Sánchez Maldonado también son responsables para Vox por haber desempeñado cargos de carácter político en la Junta durante el funcionamiento y proceso de liquidación e integración en el SAE. Además, exige responsabilidades políticas “a todo cargo político cuyos parientes se integran en la Administración sin haber concurrido en los procedimientos legales establecidos”. Vox no hace referencia en ese punto a ningún nombre concreto, aunque como caso de “enchufismo” que más ha denunciado esta formación está el de la mujer del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que tuvo que comparecer en la comisión y después fue citada como investigada por la Guardia Civil. De hecho, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, en un acto en Archidona (Málaga), ha destacado esa declaración de Carmen Ibanco como uno de los dos momentos clave de la comisión de investigación, junto al de la presencia de líderes socialistas “que dieron la callada por respuesta”.Vox señala en su informe que la comisión ha estado protagonizada “por las continuas ausencias” de los citados, por lo que su funcionamiento ha sido en muchas ocasiones “ineficaz y/o inexistente”.Ha criticado que el compromiso y sinceridad de los citados “ha dejado que desear” y por ello muchas de las posibles irregularidades “no se han podido investigar en la medida de lo deseado”.

Vox pide una auditoría que refleje la estructura de la Faffe de manera evolutiva desde su comienzo hasta su disolución y que se impulse un estudio que evalúe “todos y cada uno de los contratos laborales que se llevaron a cabo”.Gavira ha defendido que más allá de estas responsabilidades políticas su partido está “liderando” la alternativa en los juzgados y ha pedido al Gobierno de la Junta que no “obstruya” esa labor a través de recursos, poniendo en duda si existe “un pacto oculto” de un “quid pro quo” para “tapar las corrupciones socialistas”.