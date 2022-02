Vuelve la Feria, la Semana Santa, el Rocío y el Carnaval: fechas, novedades y medidas anti Covid

La buena cobertura de vacunación que ha logrado la comunidad andaluza, superior al 93%, unido al descenso de esta sexta ola, hacen prever una primavera en Andalucía casi como en la era pre covid. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, declaró en una entrevista a este mismo diario, que en un par de semanas se habrá superado esta oleada y que espera que en primavera se pueda celebrar Semana Santa, Feria y el resto de festividades sin restricciones, tan solo las básicas higiénico sanitarias. Siempre y cuando no aparezcan nuevas variantes que escapen a la acción de las vacunas y nos hagan retroceder.

En todo caso, el escenario es halagüeño con una incidencia de Covid bajando diariamente -estamos en 700 casos por cada 100.000 cuando hace una semana la tasa sobrepasaba los 1.000- y con una curva de hospitalizados que, al fin, también comienza a descender. Así las cosas, Andalucía ya se prepara para lucirse en primavera y recuperar la inversión económica que dejan grandes fiestas como la Semana Santa, la feria o el Rocío, entre otras.

Estas son las fiestas que se celebrarán tras dos años de pandemia.

Semana Santa

La Semana Santa de Sevilla es sin duda la más famosa e importante de nuestro país, conocida en el mundo entero gracias a sus marchas, hermandades y procesiones. Aunque hay otras celebraciones de Semana Santa muy importantes en España, la sevillana sin duda está en primera posición. Según datos del Ayuntamiento, los ingresos de la Semana Santa en el año 2019, último de cofradías en las calles, fue de alrededor de 400 millones de euros, aproximadamente el 1,3% del PIB local sólo de manera directa y con una inversión municipal de sólo 9 millones.

Este año, tras dos años sin procesionar, las cofradías volverán a sacar sus pasos sin que la Consejería de Salud les haya trasladado ninguna pauta como sí hizo con las cabalgatas de Reyes. Lo que sí ha publicado Salud es una guía de recomendaciones para los ensayos de costaleros y bandas, con el fin de evitar contagios.

La Semana Santa arranca el 10 de abril con el Domingo de Ramos y finaliza el 14 de abril, Lunes de Pascua. Aquí puede consultar el programa completo.

Feria de Abril

A finales del año 2021 empezó a montarse la portada de la Feria, lo que significaba que la máquinaria ya se había engrasado y que Sevilla volvería a vestirse de faralaes. Para este 2022 se ha recuperado la portada de la Feria prevista para 2020, que está inspirado en el edificio regionalista del Hotel Alfonso XIII y a través del cual también se quiere rendir un homenaje al viajero coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Como novedad, este año y con el objetivo de reducir los contagios de Covid, desde el Área de Fiestas Mayores se ha acordado con la Asociación de Montadores de Casetas de Feria idear un sistema que pueda mejorar la circulación del aire interior de los establecimientos. De esta forma, se ha llegado a la conclusión de habilitar una especie de montera a dos aguas en la zona de la trastienda de la caseta.

La Feria de Abril es el gran motor económico de la ciudad. No hay mayor negocio en Sevilla, pues supone en torno al 3% del Producto Interior Bruto (PIB). El dato es abrumador: 830 millones de euros que se mueven en sólo una semana, según estudio realizado por la Universidad de Sevilla.

La Feria da el pistoletazo de salida con la noche del “pescaíto”, el domingo 1 de Abril a las 24:00 horas, con el espectacular encendido de miles de bombillas, que iluminan la puerta principal y las calles del recinto. Termina el 7 de mayo.

El Rocío

Este mismo martes, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano; la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano; y la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, asisten a la primera reunión técnica preparatoria del Plan Romero 2022. Se trata de la primera confirmación de lo que puede pasar con los eventos marianos rocieros en 2022.

La intención de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento así como del pueblo de Almonte es realizar el Traslado de la Blanca Paloma hasta su Santuario esta primavera. La Virgen del Rocío lleva en Almonte desde que en agosto de 2019 fuera trasladada desde su ermita a la parroquia almonteña y según las previsiones de la Consejería de Salud es que la popular romería pueda celebrarse con normalidad.

Tiene previsto celebrarse del 3 al 6 de junio.

Cruces de mayo en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba aprobó hace una semana las bases del Concurso de Cruces del 2022, que, si la pandemia lo permite, volverán a celebrarse entre el 28 de abril y el 2 de mayo tras el parón provocado por la pandemia, y que volverá al horario de 2019. Es decir, que la música se cortará por la tarde.

Concretamente, el horario de apertura de las cruces será de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 2:00 horas, a excepción del último día en que no abrirán en horario de noche. La música podrá sonar desde el medio día hasta las 17:00. Entre las 17:00 y las 20:00 no podrán sonar ni sevillanas, ni reguetón ni nada que salga de un equipo de música. Es el horario que siempre ha regido esta festividad, sin embargo en 2020 (en el que no llegaron a celebrarse), se abrió la posibilidad de que la música también sonara en

Carnaval de cádiz

Habrá un carnaval oficial y otro oficioso. El oficial se celebrará del 2 al 12 de junio y otro oficioso, iniciativa de agrupaciones y colectivos relacionados con la fiesta, en la fecha tradicional, del 25 de febrero al 6 de marzo. El alcalde de la ciudad, José María González, finalmente ha tenido que acceder a la petición popular el carnaval y permitir que las chirigotas ilegales y los romanceros salgan a la calle en febrero. Por eso, ha solicitado a la Junta de Andalucía la ampliación de horarios de establecimientos hosteleros en estas fechas.

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el teatro Falla se ha querido mantener unido a la celebración de la calle. Por eso se celebrará del 7 y 9 de mayo pero dependerá del número de agrupaciones inscritas. A priori, se desarrollará la Final el 3 de junio en una sólo sesión si existen garantías sanitarias. A partir de ahí, la semana de Carnaval del 2 al 12 de junio: pregón el sábado 4, Domingo de Carnaval el 5, Lunes de coros el 6 (no es día festivo), y Domingo de Piñata el 12, para no coincidir con la procesión del Corpus Christi.