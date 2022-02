Aguirre: «Mi intención es que la mayoría de los 12.000 sanitarios de refuerzo se queden en plantilla»

Dos años después del estallido de la pandemia, Jesús Aguirre es de los pocos consejeros de Salud que continúa en el cargo. La mitad de los responsables autonómicos de este área han dejado su cargo, pero él es piedra angular del Ejecutivo de Juanma Moreno por su gestión de esta crisis sanitaria. Ahora, con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, la oposición ha convertido el debate sanitario y la situación de la atención primaria en el ring electoral con el que desgastar a la Junta. Aguirre lamenta la «prisa de algunos» por celebrar comicios y asegura que en los centros de salud ya se vive una situación de «casi normalidad».

Los sindicatos aseguran que su plan de refuerzo para la Atención Primaria no ha contado con la adhesión de los profesionales y cifran solo en un 9% el porcentaje de sanitarios que han accedido a alargar su jornada por la tarde ¿Está funcionando realmente el plan? ¿En cuánto tiempo prevé que dará resultados?

Pusimos en marcha el Plan de Alta Frecuentación en diciembre y lo adecuamos a la Atención Primaria, el ámbito más tensionado. Uno de los puntos estrella de este plan, y ante la imposibilidad de contratar a personal (médicos, enfermeros y pediatras), fue ofertar a los que están ya en plantilla turnos de tarde. Así llevamos el mes de enero y son ya 480 médicos los que se han adherido y, posiblemente, para finales de este mes llegaremos a los 800 o 900. Son cifras bastante interesantes y prueba de ello es que la demora media ha bajado de forma espectacular en la última semana. Estamos en 4,1 días y cuando hace poco estábamos en 6. Vamos mejorando. Lo único que pedimos es esperar a que termine la sexta ola para comprobar que la Atención Primaria sale reforzada.

¿Por qué no se ha contado con la colaboración de los sindicatos para elaborar este plan?

El lunes decían que ellos no sabían nada del plan y el martes que no aporta nada nuevo, que todo lo habían visto ya en la Mesa Sectorial. No se aclaran ni ellos. Cualquier cosa que hemos hecho ha pasado antes por Mesa Sectorial y son conscientes de todo. Los sindicatos, hagamos lo que hagamos, van a criticar, sobre todo algunos. Yo me remito a las cifras y las cifras indican la buena evolución que está teniendo el plan de refuerzo en Atención Primaria. Está tensionada como en todas las comunidades, pero aquí no hemos tenido que cerrar como en otras autonomías. Las cifras nos llaman a la esperanza y los cálculos es que en 15 días estaremos en fase de normalidad.

¿Qué va a pasar con los 12.000 sanitarios de refuerzo que acaban su contrato en marzo?

Intentaremos que pasen la mayoría de ellos a la plantilla estructural, que es la idea que tengo para reforzar y dejar totalmente asentado el número de profesionales del sistema sanitario público.

¿Pero no hay estimaciones de cuántos se van a quedar?

Porfías muy lejos. A finales de marzo no sabemos cómo estaremos a nivel de pandemia. Espero que la mayoría se quede con nosotros y formen parte de la plantilla del SAS de forma estructural. Pero sí quiero recalcar cómo hemos ido progresando desde que nosotros llegamos a la Junta. El número de profesionales ha subido en 30.000 y ahora tenemos 125.000 en plantilla.

Usted abogaba por mantener la mascarilla en exteriores hasta que bajara la incidencia. ¿Qué opina del cambio de parecer del Gobierno?

Yo manifesté en el anterior Consejo Interterritorial que la mascarilla en exteriores, si hay distancia, debía ser una recomendación no una imposición. A la ministra le dije que nosotros apostábamos por la responsabilidad de los andaluces. En Andalucía, en esta sexta ola no hemos aprobado ninguna medida restrictiva, ninguna y, sin embargo, el comportamiento de los andaluces ha sido excepcional. No queremos obligatoriedad ni en esto, ni en los aforos de campos de fútbol... queremos la mayor normalidad posible manteniendo las medidas higiénico sanitarias.

¿Se va a diseñar un protocolo para los grandes eventos de la primavera? ¿Se modificarán recorridos en Semana Santa, se limitarán los aforos en feria?

Hablar de cómo estaremos a principios de abril es muy complicado. La esperanza que tenemos es que estemos en una situación de normalidad y no haya que tomar medidas restrictivas. El tiempo nos dirá.... Nosotros actuamos día a día, semana a semana, y según la valoración, en el caso de que surjan nuevas variantes, si tenemos alguna recaída pues tomaremos las medidas oportunas en su momento.

En los Consejos Interterritoriales las posturas de Andalucía pocas veces han coincidido con las de Madrid. ¿Cree que la gestión de Ayuso funcionaría aquí? ¿En estas reuniones se ha entendido usted mejor con Illa o con Carolina Darias?

Con el consejero Enrique Ruiz Escudero hablo constantemente, igual que con todos los consejeros, especialmente los del Partido Popular. Tenemos reuniones periódicas e, incluso, planificamos estrategias y posicionamientos. Hemos remado junto a Madrid muchísimas veces. Dentro del Consejo Interterritorial lo que pongo en jaque es la cogobernanza. Te pongo un ejemplo de hoy mismo (viernes). La ministra ha dicho que va a llevar el martes al Consejo de Ministros el Real Decreto para quitar las mascarillas en el exterior y el lunes estamos citados los consejeros para abordar este tema. ¿Para qué, si ya ha dicho la ministra que lo va a aprobar? ¿Dónde está la cogobernanza? Esto es un ejemplo de cómo funciona el Interterritorial. Muchas veces me he enterado de lo que íbamos a dilucidar cuando lo decía Pedro Sánchez a los medios. Ha habido falta de cogobernanza y, sobre todo, de voluntad política para aprobar una Ley de Pandemias. Mis relaciones con los ministros, en su momento con Illa y ahora con Darias, son buenas. Hablamos semanalmente, es una relación óptima, pero echo en falta la cogobernanza.

En Andalucía se han notificado 1,2 millones de casos desde el inicio de la pandemia, pero ¿tienen estimaciones de cuánta población se ha contagiado realmente?

Hay que multiplicar por tres o por cuatro ese dato. Hay que tener en cuenta todos los test de autodiagnóstico que se han hecho y que no se han confirmado luego en la sanidad pública. Además, según Fernando Simón, entre el 30% y el 40% de los positivos lo han pasado de forma asintomática, sobre todo en esta sexta ola, de forma que no se les ha hecho la prueba. El volumen de contagios real es muy difícil estimarlo porque ya no hay un control tan exhaustivo de las positividades como antes.

¿Para cuándo elecciones? Si revalidara Moreno la victoria y le propusiera repetir en el cargo, ¿aceptaría?

Para cuando diga el presidente. Yo estoy en la gestión de la pandemia. Las elecciones tendrán que ser antes de que acabe este año y se convocarán cuando sea el momento más oportuno en beneficio de todos los andaluces. Esta idea la tiene el presidente clara y transparente. La prisa que tienen otros partidos no la tenemos nosotros y tampoco la tiene la sociedad andaluza. Cuando se confirme su revalidación en el cargo, él decidirá, yo estoy a su entera disposición.