Vox inicia la campaña “Salud no responde” y el PP ironiza: “Es original”

Vox anunció ayer la puesta en marcha de la campaña «Salud no responde» para denunciar los «problemas» que presenta actualmente la atención sanitaria y no descarta su participación en movilizaciones convocadas por sanitarios, aunque es un asunto que no está cerrado en este momento y que se está abordando en conversaciones con los sindicatos. Así lo manifestó el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien indicó que el lema de la campaña «Salud no responde» está «en la calle» porque es algo que a diario están denunciando los ciudadanos.

Ha augurado que el Gobierno andaluz hablará de “complot, de pinza” o tratará de responsabilizar a alguien de lo que sucede, pero la realidad es que los ciudadanos están denunciando a diario los problemas para ser atendidos en la sanidad pública porque tanto el actual Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) como los anteriores del PSOE-A han sido “incapaces” de resolver los problemas de la sanidad y, en especial, de la atención primaria.

“Los populares ha demostrado que son iguales de incapaces que los socialistas”, según ha dicho Gavira, quien ha indicado que las “mareas” blancas (protestas de profesionales sanitarios) surgieron con el anterior gobierno del PSOE-A por la “defiende gestión” sanitaria de los socialistas y ahora el Gobierno del PP-A y Cs también ha demostrado que es “incapaz” de resolver los problemas.

“La sanidad está hecho un guiñapo”, según ha sentenciado el portavoz de Vox, quien ha indicado que los “parches”, como el nuevo Plan de refuerzo de la atención primeria puesto en marcha por el actual Ejecutivo andaluz, no van a resolver los problemas, sino que se requiere un radical cambio en el modelo de gestión sanitaria.

Ha recalcado que Vox se une a las “justas reivindicaciones” de los profesionales sanitarios y, por ello, ha puesto en marcha una campaña para denunciar la realidad de la atención sanitaria en esta comunidad: “Precariedad laboral, colas de ciudadanos, listas, de espera, cierre de centros de salud, fugas de profesionales o colapso en los quirófanos”.

Al mismo tiempo, Gavira ha explicado que ofrecerán a los ciudadanos las medidas que Vox tiene en materia sanitaria y que aplicaría si llega al Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas de este año: Centros de salud abiertos todos los días del año; reducción de gasto superfluo, o contratos estables para los profesionales sanitarios y equiparación salarial con el resto de España.“Andalucía necesita una gestión totalmente opuesta a las realizadas por PP y PSOE y los parches no van a solucionar el problema de la atención sanitaria”, ha recalcado.

El PP ironiza: «Es original»

En relación a la campaña de Vox «Salud no responde», el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, ironizó: «Es original, nos ha sorprendido a todos». En su opinión, cualquier cosa le sirve a Vox en esa campaña de «destrucción, incluso de ir en contra de sus propios actos», en referencia a los acuerdos que ese partido ha firmado con el Gobierno andaluz. Para Nieto, si Vox fuera un partido «coherente» se sentiría «orgulloso» también de lo que se ha hecho en estos tres años de legislatura en materia sanitaria y aclaró que desde la Junta se va a seguir defendiendo a los sanitarios.