Bosquet pide “autocrítica” a los diputados y ensalza la identidad andaluza

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha emplazado este lunes a los 109 diputados autonómicos a hacer autocrítica para evitar el descrédito de las instituciones entre los ciudadanos y ha ensalzado la identidad inclusiva andaluza “abierta a todos y no contra nadie”. Así lo ha expuesto la presidenta de la Cámara durante su intervención en el pleno institucional con motivo del Día de Andalucía, el último de la legislatura, en un año en el que el Parlamento cumplirá 40 años de existencia el próximo mes de junio.

En una intervención cargada de agradecimientos, Bosquet ha tenido palabras de reconocimiento para las víctimas de la covid y sus familiares, para los profesionales de la sanidad y para condenar la agresión “injustificable” de Rusia a Ucrania. ”Rusia atenta contra los valores democráticos que defendemos desde Europa con nuestros aliados. La legalidad y la paz deben ser más fuertes que el autoritarismo”, ha destacado. Pero hoy el es Día de Andalucía, en el que “reivindicamos” un sentimiento común, el orgullo de ser andaluces, de que dijimos masivamente en las urnas sí a nuestra autonomía” en el marco de la Constitución de 1978, ha subrayado.

En su opinión, la constitución del Parlamento en junio de 1982 fue la culminación del proceso autonómico que dio voz a Andalucía para poner en marcha la transformación y acercarla a las regiones más avanzas en oportunidades y derechos. La presidenta ha dado las gracias por sus aciertos y ha pedido disculpas de “todo corazón” por los errores, y ha agregado que siempre ha querido ejercer el cargo con dignidad y respeto. A continuación, ha calificado de intensa la legislatura y ha dicho que el debate en el Parlamento “no puede ser confrontación y ofensa, sino argumentación con propuestas”. ”Nos corresponde, como representantes, no alimentar el hartazgo y el descrédito que a aleja a los ciudadanos de las instituciones. Es necesario que hagamos autocrítica, reconocer errores y enmendarlos”, ha reclamado.

Según la presidenta, los retos de Andalucía requieren “prudencia rigor y sensatez” y no se solucionan con “recetas simples o promesas populistas, alimentando la indignación y el enfado”, y ha advertido de que polarizar y dividir es un “peligro para todos”. La democracia -ha proseguido- es el triunfo del entendimiento y la convivencia, y el mayor “monumento a la libertad y el mejor instrumento para la igualdad”. En su intervención, ha rechazado que la autonomía sea un impedimento para la cohesión de España, como sostiene Vox, y ha esgrimido que, muy al contrario, es el “abrazo” que favorece la unión desde la diversidad para avanzar juntos.

Frente al independentismo, ha ensalzado la “inclusiva” identidad andaluza “abierta a todo y no contra nadie”, una identidad -ha remarcado- que es un “orgullo y alegría, y no una trinchera”. Bosquet se ha referido también a la financiación autonómica para demandar una urgente actualización del sistema que garantice el reparto equitativo sin favorecer a unas regiones frente a otras por “criterios políticos” y que termine con la infrafinanciación de Andalucía. En su discurso, ha reconocido a Manuel Clavero Arévalo, Hijo Predilecto de Andalucía, por su contribución a la autonomía desde el principio de igualdad; la labor de los ocho presidentes del Parlamento y los diputados y diputadas que han formado parte de la Cámara durante las once legislaturas.

Además, ha clamado contra el machismo: “Mientras exista discriminación y brecha salarial; mientras la mujeres sufran acoso y maltrato, y mientras una sola mujer siga siendo asesinada por violencia machista, no podemos descansar”. También ha abogado por apoyar a los profesionales sanitarios y sus condiciones laborales, por el compromiso del Parlamento por la igualdad y la contra la discriminación, por la educación en igualdad y por las reivindicaciones del campo andaluz o el respaldo al sector de la cultura. El acto institucional comenzó con la izada de la bandera de Andalucía en la fachada principal del Parlamento, donde el cantor flamenco onubense Arcángel interpretó el himno de la comunidad.

Al acto han asistido los diputados autonómicos -de Vox solo ha estado su representante en la Mesa-, las principales autoridades políticas y sociales de Andalucía y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Agricultura, Luis Planas.