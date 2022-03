La prescripción vuelve a marcar otro juicio del caso Madeja

La Audiencia Nacional ha comenzado un nuevo juicio de la macrocausa Madeja donde siete de los diez funcionarios acusados de cobrar comisiones o recibir regalos por facilitar a una empresa obra pública en Andalucía han llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el que se considera que los hechos estarían prescritos. Dos secciones han celebrado sendos juicios de este procedimiento que gira en torno a la empresa sevillana Fitonovo: en uno, que comenzó hace semanas, se sientan en el banquillo los directivos de la mercantil; y en el iniciado hoy una decena de funcionarios de administraciones radicadas en distintas provincias de Andalucía -como el Ministerio de Fomento o las diputaciones de Sevilla, Jaén y Córdoba- acusados de haber cobrado dádivas de la empresa.

En las dos vistas la mayoría de los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía e incluso, en la primera, el tribunal anunció que doce quedarían absueltos, fundamentalmente por la prescripción de algunos delitos dado el paso del tiempo desde que ocurriesen esas “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013)”. El juicio centrado en los funcionarios ha comenzado con la conformidad alcanzada entre la Fiscalía y siete acusados, que han reconocido los hechos a cambio de que el fiscal, que pedía para ellos 4 años de prisión, modificase el tipo penal, dentro de los delitos de cohecho, por el que les acusa.

Tras dejar patentes sus defensas que “los hechos estarían prescritos”, algo que delimitará el tribunal en sentencia, los acusados han ido ratificando sus acuerdos, a los que se ha adherido también la Abogacía del Estado. Esta acusación también atribuye a algún encausado un delito de fraude a las administraciones y, según ha explicado una defensa, también ha llegado a un “principio de acuerdo” que se plasmará, en su caso, en la fase de conclusiones finales.

La prescripción no afectaría, sin embargo, a otros tres funcionarios acusados de recibir dádivas entre 2011 y 2012 y con quienes la Fiscalía no ha llegado a ningún acuerdo. Los tres han negado ante el tribunal haber cobrado comisiones. Con especial énfasis lo ha hecho un funcionario del Ministerio de Fomento, que ha asegurado que no tenía competencias en la adjudicación de contratos, y que ha lamentado que su trabajo “se venga abajo” tras verse “envuelto” en este caso.

”Mi función es de humilde funcionario”, ha señalado tras declararse “víctima” de un comercial de Fitonovo, que, según la Fiscalía, sería el que le habría abonado en 2011 20.000 euros a cambio de facilitar la ejecución de un contrato en Ceuta, hechos que él niega .También ha negado cualquier dádiva un exconcejal de La Carolina (Huelva), quien ha garantizado que “todas las obras fueron absolutamente legales y no hubo sobrecoste”.

”La sentencia de telediario la tengo ya desde hace ocho años”, ha lamentado. Al mismo tiempo que se ha celebrado este juicio, el otro procedimiento relativo a la pieza principal de Fitonovo ha entrado en su recta final con la exposición de los informes.