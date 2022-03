Colapso de las carreteras andaluzas por la huelga de los transportistas

El paro de los transportistas sigue provocando desabastecimiento en los mercados andaluces de los principales productos de consumo como las frutas y hortalizas o el pescado, una situación que ya está generando problemas a otros sectores como el de la construcción y el de la hostelería. Con todo, tras varios días de paro, el abastecimiento en las lonjas andaluzas recuperó cierta normalidad.

El paro, convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, colapsó en parte las provincias andaluzas. Así, una caravana con centenares de camiones discurrió desde primera hora de la mañana por algunas de las principales avenidas de la capital onubense haciendo oír sus bocinas y reclamando soluciones a la situación por la que está atravesando el sector del transporte.

Más de un centenar de camiones recorrieron las calles de Jerez en la protesta, haciendo sonar el claxon. En Cádiz fue paralizada una caravana de camioneros en señal de protesta por la Bahía al no contar con autorización.

Los camioneros ralentizaron la actividad de Córdoba con un paro sin incidentes. Más de medio millar de camiones colapsaron la ciudad y marcharon lentos por la A-4 y A-45 durante más de dos horas.

Por su parte, Granada ha restringido el acceso a su núcleo urbano por parte de camiones y vehículos pesados hasta el viernes. Pese a ello, decenas de camiones y tractores se manifestaron por las calles de Granada con concentración en MercaGranada.

De su lado, unos 2.000 transportistas de Almería siguen con sus camiones parados.

Un centenar de vehículos, entre camiones, tractores y todoterrenos, recorrieron en una marcha lenta las calles de Arahal (Sevilla), en apoyo al paro del sector del transporte, que cumple una semana. De su lado, un centenar de camiones se concentraron en la salida de la plataforma del supermercado Mercadona en Huévar del Aljarafe (Sevilla), aunque, según fuentes de la empresa, los vehículos de abastecimiento a las tiendas de la cadena pudieron salir sin problemas.

Uno de los vehículos, entre camiones, tractores y todoterrenos, que han recorrido este lunes en una marcha lenta las calles de Arahal (Sevilla).EFE/Fermín Cabanillas FOTO: Fermín Cabanillas EFE

Un total de 103 cabezas tractoras de camiones se concentraron en el polígono de La Juaida, en Viator (Almería) dentro de jornada de protestas por la huelga de transportistas. En la provincia de Jaén, la subdelegada del Gobierno habló de «relativa normalidad» con el paro de transportistas, sin actos «excesivamente reseñables».

En la provincia de Huelva, más de 300 camiones y taxis protagonizaron una marcha de protesta por la subida de los precios.

En Antequera (Málaga) fue detenido el miembro de un piquete por daños a un camión.

Precisamente en Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) anunció que se ve «obligado» a posponer hasta nueva fecha la exposición «Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting», prevista para el viernes.

La llegada de mercancía a las principales lonjas andaluzas se produjo con mucha más normalidad que hace una semana cuando comenzó el paro de los transportistas, mientras que no se registraron problemas con los piquetes informativos.

En Mercasevilla la entrada total de mercancía fue de 1.633 toneladas, un 1.993,6% más que en el mismo día de la semana pasada, en la que llegaron 78 toneladas, que en el caso de las frutas y hortalizas fue también de un 1.993,6%, mientras que no se produjo llegada de pescado como todos los lunes. Por su parte, Mercamálaga presentó una situación de cierta normalidad al no registrar una considerable disminución en la entrada de vehículos respecto al lunes previo al paro de transportistas, según informaron a Efe.

La actividad de Mercagranada en frutas y pescados fue como la de un martes o sábado, por lo que no se vieron afectados aunque una marcha de tractores pasó por las instalaciones.