El empresario Tomás Olivo absuelto de abusos sexuales a una menor en un vuelo a Málaga

El empresario murciano Tomás Olivo ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Málaga de un delito de abusos sexuales a una menor de 12 años en un vuelo de Madrid a Málaga.

Olivo siempre ha mantenido su inocencia y durante el juicio aseguró que fue la menor quien le puso la cabeza en el hombro y que él le pidió que la quitara y que posteriormente se la volvió a poner y la mano en la pierna, por lo que le advirtió a la niña que iba llamar a la tripulación, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

“Ella se enfadó y se fue”, mantuvo durante la vista oral el empresario, que reiteró “que no hizo tocamientos a la menor en sus partes íntimas”.

La Fiscalía malagueña mantuvo en el juicio que el 5 de septiembre de 2019 el procesado viajaba como pasajero en un vuelo de Madrid a Málaga y tras cambiarse de asiento se acomodó presuntamente en la misma fila y junto a la menor, que viajaba sola.

Siempre según la versión acusatoria que mantuvo el fiscal y que ahora la Audiencia absuelve al procesado, la niña se quedó dormida y presuntamente le introdujo la mano por debajo de los pantalones y ello provocó que la menor despertara.

Supuestamente la niña le reprochó su proceder y pidió a un azafato que le cambiara de asiento y se sentó en un plaza distinta hasta la finalización del vuelo.

La menor no dijo nada a sus padres pero pasado algo más de seis meses, con ocasión de tener que realizar otro viaje a Miami para visitar a sus abuelos le dijo que no quería ir porque un hombre la había tocado sus partes íntimas, por lo que interpuso denuncia.

Antes del juicio la madre retiró la denuncia tras hacer la menor una retractación de los hechos ante notario, pero el fiscal mantuvo su petición de tres años de prisión para el empresario amparado en la declaración que hizo la menor en su día.

Durante la vista oral la menor dijo que no se acordaba de lo que pasó ese día, que ella no quería volver a Miami y que lo que dijo a la Policía y al juez no era verdad y que tampoco recordaba con quien se sentó.

Los magistrados han determinado que deben absolver al acusado porque “únicamente contamos, como prueba de cargo, con el testimonio directo de la menor en fase de instrucción, puesto que ni el sobrecargo ni el testigo que estaba sentado en la misma fila de asientos del avión vieron los tocamientos”.

En un comunicado ,Tomás Olivo ha lamentado “profundamente el daño que le ha causado este asunto pero que, gracias a la acción de la Justicia, ha quedado totalmente esclarecido”.

“La sentencia ha confirmado que las acusaciones no eran ciertas” y destaca en el comunicado que “ha colaborado plenamente con la investigación, y ha confiado en todo momento en que la Justicia, tras analizar los hechos y los testimonios vertidos en la sala, esclareciera la verdad, como así ha sido”.