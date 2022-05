Feijóo carga contra “los predicadores” que “no han gestionado ni un euro público”

“La política no es una buena frase, es un buen dato, la política no es un conjunto de cuentos, sino un conjunto de cuentas. La política es que la gente viva mejor al final de una legislatura que cuando se empezó. La política es la estabilidad institucional, es el respeto por las instituciones. La política no es la confrontación, la división y la ira. La política es el consenso y el sosiego”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue muy crítico con los XXX en el acto de precampaña en Sevilla con el presidente andaluz Juanma Moreno.

“No han gestionado un euro público en su vida, aquellos que dicen que muy mal todo pero quieren apoyarnos en el gobierno cuando no han gestionado ni un ayuntamiento de España. No creo que sea el ejemplo de gestión y buen gobierno”, señaló el líder popular. Feijóo contrapuso las promesas de los partidos a la gestión de Moreno: “Los demás son predicadores, usted qué ha hecho”. “Del vagón de cola a la locomotora de España”, señaló sobre el avance de Andalucía.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, subrayó durante su intervención que “en sólo tres años, Juanma Moreno ha sido el presidente de la comunidad autónoma que más ha impactado en la economía y el bienestar de España”.

Feijóo señaló que “sólo hay que poner un pie en Andalucía” para ser consciente de que el partido está unido, motivado y preparado para conseguir un gran resultado el 19 de junio y añadió que “nadie puede desmentir que el Gobierno de Juanma Moreno es el mejor Gobierno para Andalucía”. “Juanma tiene un balance, un equipo y un proyecto”, dijo Feijóo, frente a quienes “no quieren hablar de Andalucía, porque si hablamos de Andalucía ellos pierden y nosotros ganamos”, apuntó “A cada intento de desviar la atención, Andalucía, Andalucía y Andalucía”, dijo.