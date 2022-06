Bendodo: “Espadas va a acabar pidiendo la abstención de los votantes socialistas”

El coordinador de la campaña del PP-A en las elecciones del 19 de junio, Elías Bendodo, ha afirmado que el PSOE “está nervioso” ante dichos comicios y ha considerado que “cada vez hay más votantes socialistas desencantados con el PSOE andaluz y con lo que está haciendo Pedro Sánchez en España, pactando con independentistas catalanes y herederos de ETA”. Así, en Álora (Málaga), ha manifestado que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, “al ritmo que vamos va a acabar pidiendo la abstención de los votantes socialistas”. En este punto, ha reiterado: “Se puede ser socialista y votar a Juanma Moreno y lo van a hacer muchos”.

“Se ha demostrado que el socialismo quiere hacer creer que Andalucía era su cortijo y que las personas eran de su propiedad y no. Aquí el voto siempre es prestado. Yo hago una gestión, a ti te convence, tú me votas; yo hago una mala gestión, aunque seas de mi partido, si no te convenzo, no me votas. Eso es lo que vivimos en los tiempos actuales”, ha opinado Bendodo. Por todo ello, el también coordinador general del PP ha pedido el voto “a todos los andaluces de bien, con independencia de su ideología, a los andaluces con sentido común, a los que piensan que las cosas han ido un poquito mejor”. “Todavía hay mucho que hacer”, ha apostillado.

A juicio de Elías Bendodo, en Andalucía “se están haciendo las cosas bien”, por lo que ha confiado en que los ciudadanos den su confianza a Juanma Moreno el 19 de junio: “Hace falta una mayoría suficiente y amplia para dotar de tranquilidad al conjunto de los andaluces”. La legislatura que ahora acaba, ha sostenido, “no se va a volver a repetir”, enumerando factores como la crisis de la listeria, la pandemia de la COVID-19, el virus del Nilo, terremotos en Granada, inundaciones, el incendio en Sierra Bermeja, ahora la viruela del mono, ha llovido barro... ha pasado de todo”. Y, ha continuado, pese a “todos estos problemas, imaginaos cómo puede ser la legislatura si todo va bien. Andalucía va a liderar el conjunto de la recuperación económica del país”. En este punto, ha destacado la labor de Juanma Moreno: “A los grandes y buenos políticos se les mide en los momentos difíciles, en los fáciles todos somos buenos. Cuando hay que tomar decisiones complicadas es donde se ve que un político da la talla y Juanma Moreno da la talla”.

Bendodo ha destacado que el PP estuvo “muchos años en la oposición” y conoce las demandas de la ciudadanía. “En todos los sitios hay al menos una persona del PP --ha subrayado-- y sabemos a quién llamar ante los problemas, desde el más grande, como poner al cien por cien de funcionamiento el Hospital del Guadalhorce que estaba a mitad de rendimiento; hasta los pequeños detalles, como saber que el Nazareno de las Torres requería arreglar su túnica y la Junta ha financiado una parte”. En definitiva, según el dirigente malagueño, el PP está “en las grandes cosas pero también en los pequeños temas que importan a la gente”. Por ello, ha invitado a la ciudadanía a reflexionar sobre las “dos opciones” que existen el 19 de junio: “o una mayoría suficiente que dé tranquilidad a los andaluces o la otra: el PSOE con ocho partidos más de izquierdas, ocho; poner de acuerdo a ocho cuando algunos no han tenido la capacidad ni de presentar los papeles a tiempo para presentarse a las elecciones”.

En su intervención en el encuentro celebrado en Álora con empresarios de la localidad, Bendodo ha relatado el trabajo desarrollado estos tres años y medio por el Gobierno de Moreno, “que le ha sentado bien a Andalucía”. Bendodo ha destacado las inversiones en educación y sanidad; la importancia de las empresas para la generación de empleo y riqueza; la bajada de impuestos “para todos los andaluces”; el “desbloqueo de proyectos que llevaban durmiendo años en los cajones”, como algunos en materia de carreteras; la simplificación administrativa, la nueva ley del suelo, el decreto de regularización de viviendas o el hecho de que Andalucía lidere la creación de empleo y de autónomos en España, etcétera.