Rocío Blanco afirma que si sigue en el Gobierno andaluz “tendría que ser” con su equipo de la Consejería “entero”

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, se ha mostrado agradecida por la presencia de su nombre en las “quinielas” sobre la composición del Gobierno andaluz tras las elecciones del 19-J y, aunque ha asegurado e insistido en que esa decisión “compete exclusivamente” a Juanma Moreno, también ha matizado que, en caso de seguir, “tendrá que ser” con el “equipo entero” que ahora la acompaña en la Consejería.

Blanco, que entró en la Junta por Ciudadanos aunque como independiente, ha asistido este lunes a la asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, celebrada en Sevilla, y allí ha hablado sobre su futuro. “La decisión compete exclusivamente al presidente, la trasladará cuando él quiera, a quien él quiera y en el momento que él decida”, ha respondido en primer lugar.

“No soy quien para decir nada, yo tendría que contar con el equipo de la Conserjería, que es un equipo muy cohesionado, profundamente gestor, vamos todos a una. Tendría que ser el equipo entero”, ha recalcado.

“Si esta etapa se termina, seguiré trabajando al servicio de los andaluces desde mi puesto de origen, que es la Inspección de Trabajo. La vida política son etapas”, ha añadido antes de centrarse en su posible continuidad en la Junta. “Habría que contar con todo el equipo y sobre todo que lo decida el presidente”, ha agregado.

En todo caso, Blanco no ha querido profundizar mucho más. “Soy una persona muy discreta y me sonroja y sorprende mucho que mi nombre aparezca en las quinielas cuando dentro del Consejo de Gobierno no se habla nada. Agradezco que se tome en consideración mi persona, es de valorar que me tengan a bien en las quinielas, pero es una decisión que corresponde sólo al presidente”, ha concluido.