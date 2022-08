Andalucía quiere ir “más allá” que el Gobierno en la eficiencia energética con incentivos en lugar de sanciones

El Gobierno andaluz esbozó los detalles de su plan energético para ir “más allá” que el Gobierno en el ahorro del 7% pero a través de incentivos en lugar de sanciones -aunque la ministra en este sentido, ante la falta de inspectores, ha abogado por “acompañar” a la ciudadanía- y con un paquete de medidas de implantación a corto, medio y largo plazo.

El Gobierno andaluz apurará el plazo de tres meses que prevé la normativa reguladora del Tribunal Constitucional para la presentación de un recurso contra el decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno, el Real Decreto-ley 14/2022, aunque al mismo tiempo se marca el objetivo de superar el 7% de ahorro que ha anunciado el Estado como meta de rebaja del consumo energético, que se trata de un compromiso con la Comisión Europea.

El nuevo consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, desde una sala de prensa de San Telmo en la que se sentía el frío por la climatización, amplió las medidas anunciadas la jornada previa y corroboró que Andalucía cumplirá la ley pese a la disconformidad principalmente con las formas. Es decir, Andalucía comparte el qué pero no el cómo. “El Gobierno de España no ha dialogado, no ha contado con comunidades ni municipios ni ha escuchado a sectores afectados. No se tiene en cuenta diferencias climatológicas”, señaló Paradela.

“La ambición es igualar o superar el ahorro del 7% del decreto del Gobierno. Si es posible, superarlo. Todo ha sido muy rápido, en 48 horas”, indicó el consejero Paradela, que “en próximas semanas y meses conforme se implementen” las medidas ofrecerá el detalle económico del plan.

¿Qué no gusta del plan del Gobierno? “La UE consulta a estados miembros cómo lograr el ahorro y ofrece recomendaciones y obligación en la administración pública. Eso nos habría gustado. Más el incentivo en lugar de la imposición y sanción. Pero sí creemos que como administraciones debemos jugar papel de liderazgo o ejemplo. No nos gusta imposición por la vía privada”, señaló Paradela.

Según informó la Junta, el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento del informe presentado por el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, que recoge las líneas en las que la Junta de Andalucía viene trabajando para impulsar un nuevo modelo energético en distintos ámbitos, siendo uno de ellos el del ahorro y la eficiencia energética en su propia administración, y también una batería de actuaciones que la Administración autonómica puede implementar en el corto, medio y largo plazo. En este sentido, el Ejecutivo andaluz está trabajando ya en el diseño de un paquete de medidas con las que profundizará en el objetivo de reducir el consumo energético de la Administración autonómica y hacer más eficientes energéticamente sus sedes administrativas, así como otros edificios públicos.

Para ello, según se esbozó en el Consejo de Gobierno, utilizará las posibilidades que le brinda la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, y que ya viene realizando acciones de mejora de la eficiencia energética desde diferentes ámbitos. Uno de los principales servicios que presta REDEJA es la gestión de un contrato centralizado que engloba 5.000 puntos de suministro eléctrico entre hospitales, institutos, instalaciones deportivas, oficinas administrativas y universidades andaluzas y que, por primera vez en Andalucía, garantiza que el 100% del suministro procede de energías renovables, lo que contribuye “a una disminución de 500.000 toneladas de CO2 anuales, un ejemplo del esfuerzo que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía para materializar su compromiso de luchar contra el cambio climático y la descarbonización de la economía”.

Otras medidas son la ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios; auditorías energéticas con el objetivo de definir las acciones necesarias a acometer; el análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y fomento del autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes.

Entre las iniciativas que la Administración autonómica ya tiene puestas en marcha en línea con su compromiso medioambiental y de ahorro energético destacan el Plan de Inversiones REDEJA para mejorar la eficiencia en edificios como sedes judiciales y hospitales, por ejemplo, en los que está invirtiendo 27 millones de euros financiados con fondos FEDER, así como el impulso de una contratación centralizada para la realización de estudios energéticos en edificios públicos que permitirá optimizar costes y agilizar los procedimientos para la contratación de estos informes.

La Junta mantendrá como una línea prioritaria de actuación estas inversiones de mejora energética en sus edificios con fondos FEDER en el marco financiero plurianual 2021- 2027. Asimismo, desde el pasado mes de febrero, la Junta cuenta con una nueva flota de 147 vehículos 100% eléctricos, que han supuesto una inversión global de 5,2 millones de euros (cofinanciados a través del programa MOVES), y durante la última legislatura los 10 programas de ayudas gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía para instalar autoconsumo en hogares y empresas, para almacenamiento, para mejorar la eficiencia energética de viviendas, negocios e industrias, y para apostar por la movilidad sostenible han movilizado inversiones cercanas a los 1.730 millones de euros para la realización de más de 38.800 proyectos de mejora energética en Andalucía.

“Tenemos tres meses y lo analizaremos con profundidad”, señaló el consejero de Presidencia sobre el análisis del Real Decreto, quien ha argumentado sobre la estrategia del Gobierno andaluz que se trata de “un Gobierno que apuesta por soluciones, que agota todas las vías”, por cuanto ha remarcado que el Gobierno andaluz quiere “poner el énfasis en un modelo energético claro”, convencido en este sentido de que “lo tenemos”. Cuestionado por el plazo de tres meses para la interposición del recurso en el Constitucional, Antonio Sanz ha recordado que “el plazo lo establece la norma para presentar un recurso”, en alusión a la normativa reguladora del Tribunal Constitucional.