Moreno lleva a la UE la sequía y el camino «de centro» en Andalucía

E l presidente de la Junta, Juanma Moreno, resaltó ante las autoridades europeas el problema de la sequía, que afecta en especial a Andalucía, y reconoció el interés en Bruselas ante el «camino propio» que traza la comunidad desde «el centro y la moderación», sin grandes márgenes para los populismos. Andalucía necesitaría reprogramar hasta 5.000 millones de los fondos europeos Next Generation de sostenibilidad para dedicarlos a combatir la sequía con infraestructuras como canalizaciones de riego, interconexiones para pequeños trasvases, desalación y regeneración, según recogió Efe de fuentes del Gobierno andaluz.

El presidente Juanma Moreno participó en el pleno del Comité de las regiones, institución que representa a las regiones europeas y que no tiene poderes vinculantes en el proceso legislativo comunitario. Ésta es la primera vez Moreno Bonilla participa como vicepresidente del organismo. Durante su intervención reclamó un papel más protagonista de las regiones para fomentar la cogobernanza. Este pasado lunes, Moreno aprovechó su visita a la capital comunitaria para arremeter contra el gobierno de Pedro Sánchez por el poco protagonismo otorgado a las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos post- pandemia Next Generation EU. «Somos partidarios de que haya una descentralización en la gestión de los fondos y, desde luego, (estoy) profundamente decepcionado por (la gestión por) parte del Gobierno de España, del Gobierno del señor (Pedro) Sánchez, que ha sido incapaz y no ha tenido ni la mas mínima sensibilidad a la hora de entender que en un país descentralizado las comunidades autónomas tienen que tener un papel en la gestión de esos fondos», aseguró Moreno como respuesta a un informe del Comité de las Regiones que alerta sobre cómo la «sobrecentralización de los fondos» puede disparara las desigualdades entre las diferentes regiones europeas.

En Bruselas se han interesado por el «camino propio» en Andalucía sin margen para los populismos

Además, el presidente andaluz aprovechó su visita para pedir a la Comisión Europea que actualice sus datos sobre el veto de pesca en los caladeros andaluces, ya que la información suministrada por el Gobierno a la Comisión Europea no coincide con los que disponen las cofradías de pescadores, que temen perder la importante la campaña de Navidad, si Bruselas no se retracta. A pesar de que Moreno pidió «flexibilidad» al Ejecutivo comunitario, éste le traslado este lunes que no será posible realizar ningún cambio hasta mediados de diciembre. Según los datos del dirigente andaluz, en el caso de Andalucía hay más de 600 familias afectadas por estas nuevas restricciones y el impacto económico podría ascender a los 100 millones de euros.

El presidente andaluz defiende el Día de la Hispanidad como una «travesía hacía un mundo mejor»

En la jornada de este martes, el mandatario andaluz también participó en un acto por el Día de la Hispanidad organizado por el Partido Popular Europeo como preludio al día nacional del día 12 de octubre. Esta ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la Eurocámara, la maltesa del Partido Popular Europeo, Roberta Metsola. Este año se conmemora el 500 aniversario de la vuelta al mundo protagonizada por los navegantes Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522. El presidente andaluz valoró que esta expedición supuso un hermanamiento entre los navegantes españoles y portugueses y que también contó con la colaboración de otros europeos. Además, recordó que el 12 de octubre de 1942, día del descubrimiento de América, el Océano Atlántico dejó de ser un muro. «Los españoles nos sentimos orgullosos de aquellos compañeros de viaje con los que queremos compartir, junto a nuestros compañeros europeos, la travesía hacía un mundo mejor», declaró el político andaluz para después recordar que «nunca nos ha gustado estar solos. Hace tiempo que sabemos que esa no es la fórmula de la felicidad, ni de ningún proyecto sólido y duradero. Siempre hemos querido construir juntos. Esta idea, en el seno de Europa y en compañía de regiones y países con sensibilidades comunes e intereses compartidos, es más fuerte y motivadora que nunca».

Metsola también aprovechó esta acto para mostrar su reconocimiento por la contribución de España al proyecto de integración europeo tanto en la actualidad como en el pasado. «Durante siglos, España ha sido una fuerza impulsora de logros para Europa y hoy no podemos imaginar la UE y sus instituciones operando sin España y sin su influencia», aseguró.