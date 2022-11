Moreno no cierra la puerta a la tasa turística

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha sido todo lo contundente que lo han sido antes otros miembros del Gobierno andaluz a la hora de dar carpetazo a la posibilidad de imponer una tasa turística en municipios como Sevilla, que está explorando esta posibilidad con insistencia. Moreno ha dicho que no es partidario de aplicarla porque no parece “lo más apropiado ni oportuno” en un momento de dificultad económica, aunque no cierra la puerta a “escuchar y tomar una decisión” si se alcanza un consenso con el sector.

Moreno, que ha asistido en Londres a la feria turística World Travel Market 2022, donde ha inaugurado el pabellón de Andalucía, ha reiterado en rueda de prensa su posición contraria y ha asegurado que para él es “fundamental” que el sector empresarial del turismo esté de acuerdo. Ha rechazado que se pueda tomar la medida de manera unilateral, sin consensuarla previamente, ya que “va a generar problemas”.

Moreno ha sugerido que “quienes consideran que la tasa es positiva” hagan un trabajo previo a través de mesas de trabajo, con “pedagogía”, y se intente llegar a un acuerdo. En ello están ya algunas ciudades andaluzas. ”Si el sector llega a ese acuerdo estaremos dispuestos a sentarnos, escucharlos y tomar una decisión”, ha indicado. Moreno ha recordado que todavía no hay “consenso básico” ni entre los ayuntamientos.

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha reiterado su rechazo a una posible aprobación de la tasa turística que defienden municipios como Sevilla y Granada, y ha reclamado a la Junta que no alimente un debate que califica de estéril.

CAMPAÑA “NÓMADAS ENERGÉTICOS”

Andalucía activará este noviembre una campaña en países del centro y norte de Europa para atraer a los turistas que huyen del frío debido al alto coste de la energía y a los que pueden pasar largas estancias en el destino gracias al teletrabajo. Juanma Moreno ha hecho este anuncio durante la jornada inaugural del WTM. Esta cita es clave en el mercado británico, al ser el primer emisor internacional de turistas hacia el destino. La campaña, que este martes se someterá a consideración del Consejo de Gobierno, cuenta con un presupuesto de un millón de euros y se desarrollará hasta el próximo febrero en Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica y países nórdicos, entre otros, ha explicado el titular de Turismo, Arturo Bernal.