El 4D ya es oficialmente el Día de la Bandera de Andalucía

El “andalucismo inclusivo” de Juanma Moreno llegará donde el PSOE no se atrevió. La Junta des Andalucía, como avanzó Moreno -previa petición en un acto del andalucista Alejandro Rojas Marcos- declara el día de la bandera andaluza el 4 de diciembre. Se trata de la fecha en la que en 1977 los andaluces se echaron masivamente a la calle para reclamar la autonomía plena. La efeméride no será día no lectivo y contará con una serie de actos institucionales y en las escuelas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se declara oficialmente el 4 de diciembre como ‘Día de la Bandera de Andalucía’, con el que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema.

De esta forma, se conmemorará las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 como expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión que representa la bandera de Andalucía y que desde entonces identifica a los andaluces como una comunidad con sus aspiraciones y reivindicaciones. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, señaló que no habrá ningún recuerdo especial para Manuel José García Caparrós, muerto en las protestas del histórico día.

El 4 de diciembre de 1977 fue un día señalado para Andalucía: más de dos millones de andaluces dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles de las ocho provincias andaluzas reivindicando la consecución de una autonomía plena para la comunidad autónoma. Al frente de estas manifestaciones se encontraba la bandera blanca y verde de Andalucía, como símbolo de unión y fraternidad de toda la ciudadanía andaluza ante su futuro. El 4-D en los colegios En ese sentido, uno de los objetivos es el de que la conmemoración del 4-D llegue a los colegios de toda la comunidad autónoma con la intención de que las nuevas generaciones conozcan la historia del proceso autonómico de Andalucía. A

demás, se instará a que, durante el 4-D, los órganos administrativos de la Junta de Andalucía se adhieran a la adecuada conmemoración de esta fecha mediante las actuaciones que correspondan para el izado y homenaje a la Bandera de Andalucía, que se acompañarán con el Himno de Andalucía. Por otro lado, se promoverá mediante este decreto que el resto de las administraciones públicas del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía conmemoren esta fecha y se sumen a la celebración de esta efeméride, como ayuntamientos y diputaciones.