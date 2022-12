El Gobierno y la Junta se reunirán en busca de soluciones para Doñana

«Doñana no necesita buenos titulares sino buenas soluciones», señala la Junta, que reclama «un gran acuerdo político que orille las diferencias» y «dejar de tirarnos Doñana a la cabeza». El acto del Gobierno a cuenta del pulmón verde sigue trayendo cola. Desde la Junta se lamenta que «se ponga el foco en los desacuerdos cuando en más del 90%» las posturas del Gobierno y la Junta coinciden. El Ejecutivo central y el autonómico se reunirán en las próximas semanas para en busca de soluciones conjuntas en el Parque Nacional de Doñana, después de que la Administración autonómica se haya quejado de falta de participación en el paquete de medidas del Ejecutivo central anunciado en un acto al que, recordaron, no acudieron los alcaldes de los municipios afectados, en todos los casos menos uno del PSOE, lo que denota que en el Partido Socialista en Andalucía no están «cómodos» con la situación, máxime teniendo en cuenta que en todos estos municipios se han votado mociones apoyando el proyecto de ampliación de regadíos que en la Cámara autonómica apoya Vox.

Según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente remitió una carta a la Consejería de Sostenibilidad el pasado 30 de noviembre y los gabinetes del secretario de Estado, Hugo Morán, y del consejero, Ramón Fernández-Pacheco, están buscando una fecha para el encuentro. La idea del Gobierno andaluz es que la reunión se produzca antes de final de año, con el objetivo de crear un equipo de trabajo conjunto que dé una solución unificada al Parque Nacional de Doñana. Se trata de una zona y un área en las que las competencias están repartidas, como la depuración de aguas, precisaron desde la Junta. El portavoz andaluz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, informó de esa futura reunión. Según indicó, la Junta está estudiando el paquete de medidas de 356 millones del Gobierno central para sus aportaciones. Para la Administración andaluza, el acto en un salón de actos por parte de la ministra fue desleal, invitando a la Junta mal y tarde, como «un agente más» cuando es parte de la solución. Con todo, en la Consejería avanzan que no rechazarán de plano todas las medidas sino que pretenden complementarlas.

El consejero recordó que la mitad de las inversiones anunciadas por el Gobierno son relativas a obras de depuración, muchas de ellas cofinanciadas por la Junta, como ejemplo de que se podría haber presentado un plan conjunto entre ambas administraciones. La semana que viene se reunirá el Consejo de Participación de Doñana y Fernández-Pacheco dijo que irá a dar cuenta de las actuaciones de la Junta y a «escuchar».

Por otro lado, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del inicio de la tramitación del decreto para crear el Espacio Natural de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, y para regular sus órganos de gestión y participación. Con la declaración en julio de 2021 de este espacio como Parque Nacional, Andalucía es la única comunidad peninsular que cuenta con tres parques nacionales en su territorio y Málaga, la única provincia con uno de ellos en exclusiva, mientras que Canarias cuenta con cuatro.