El Comité de Dirección de Helvetia Seguros se reestructura con la incorporación de Julia Casanova

Tras la jubilación de Javier García, que ha prestado sus servicios en la compañía durantre los últimos 50 años, 25 de los cuales como miembro de su Comité de Dirección, Helvetia Seguros reestructurará su máximo órgano ejecutivo con el objetivo de alinear su estructura empresarial con la estrategia helvetia 20.25. Así, a partir del 1 de enero de 2023, Julia Casanova asumirá la Dirección de la nueva Área de No Vida Particulares, pasando a formar parte del Comité de Dirección de la empresa, mientras que Manuel Catalina, que hasta ahora se ocupaba del negocio de No Vida, se centrará en los clientes corporativos como director de la nueva Área de No Vida Empresas y Reaseguro.

Julia Casanova nació en Sevilla hace 47 años, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla y cuenta con un Máster en Auditoría por la Universidad de Alcalá de Henares. En 2010 se incorporó a Helvetia Seguros como responsable del Departamento de Auditoría Interna, cargo que ha desempañado durante varios años hasta que en 2019 se hizo cargo del Departamento de Riesgos Particulares y Siniestros Lesiones.

Actualmente es la responsable del Departamento Técnico-Pricing de No Vida y Reaseguro de la compañía, labor que seguirá desempeñando, a excepción de Reaseguro, dentro de la Dirección del Área de No Vida Particulares. “Contar con Julia Casanova como nueva directiva supone un valor añadido para nuestra empresa ya que, tras haber contribuido a la transformación del negocio de No Vida de la compañía en los últimos años, aportará compromiso, experiencia y liderazgo a la nueva Área de No Vida Particulares”, destaca Íñigo Soto, CEO de Helvetia Seguros.

La transformación del Área de No Vida permitirá a Helvetia Seguros centrarse en la necesidades de sus clientes particulares y reforzar el negocio de clientes empresariales, que tienen un gran valor estratégico para la compañía.

Con estos cambios, a partir del 1 de enero de 2023, el Comité de Dirección de Helvetia Seguros quedará organizado de la siguiente forma:

• CEO: Íñigo Soto

• Dirección Administración y Finanzas: Susana Blanco

• Dirección Comercial: José García

• Dirección Estrategia y Transformación Digital: Víctor T. Lizarraga

• Dirección No Vida Empresas y Reaseguro: Manuel Catalina

• Dirección No Vida Particulares: Julia Casanova

• Dirección Servicio al Cliente y Organización: Joaquim Algueró

• Dirección Vida y Pensiones: Carlos Piñero