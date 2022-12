Teresa Rodríguez, en su despedida del Parlamento: “Ya me siento muy cómoda, por eso me tengo que ir”

“Agradezco que me hayan hecho sentir como en casa en un lugar donde no me sentía demasiado cómoda. Ahora ya me siento muy cómoda, por eso me tengo que ir”. Todos los grupos aplaudieron a la diputada, a excepción de Vox. La portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía y líder de esta formación, Teresa Rodríguez, ha aprovechado este jueves el pleno del Parlamento, que debate los presupuestos andaluces de 2023, para despedirse de la institución y poner fin a su trayectoria de diputada tras ocho años en el escaño.

En su ultima intervención, vestida con chaqueta verde y en la solapa la bandera de Andalucía, ha asegurado que no se quiere ir sin agradecer a los trabajadores del Parlamento, también a los periodistas, que “me hayan atendido con tanto cariño y educación”.

“Han hecho que me sienta un poco como en casa en un lugar en el que no estaba en principio nada cómoda. Creo que ya estoy demasiado cómoda y por eso me tengo ir”, ha subrayado.

También ha agradecido a los grupos políticos que le han enseñado muchas cosas, “casi todas muy buenas”, y les ha pedido que la sigan recibiendo a partir de ahora junto a sus compañeros de las mareas verdes de la educación.

Rodríguez formalizará su renuncia al escaño el próximo 28 de diciembre para volver a su plaza de profesora de Secundaria en un instituto de Puerto Real (Cádiz), por lo que prescindirá de acogerse a la cesantía, el desempleo de los diputados, al que tiene derecho por valor de más de 8.0000 euros.

Su escaño en el hemiciclo autonómico andaluz lo ocupará José Ignacio García, el siguiente en la lista de la provincia de Cádiz, que fue diputado la pasada legislatura.

No obstante, Teresa Rodríguez no abandona la política ya que se mantendrá como portavoz de “retaguardia” de Adelante Andalucía.

La dirigente gaditana, que comenzó como eurodiputada, pone así el punto final a su trayectoria en el Parlamento de Andalucía que comenzó en 2015 como candidata a la Junta de Podemos Andalucía y que continuó en el 2018 como líder de la confluencia Adelante Andalucía.

La confluencia se partió en dos en noviembre de 2020, lo que provocó que Rodríguez y siete diputados afines acabarán en el grupo de no adscritos acusado por IU y Podemos de transfuguismo.

En las pasadas elecciones de junio de 2022, Teresa Rodríguez optó por tercera vez a la Presidencia de la Junta con la refundada Adelante Andalucía y obtuvo dos escaños.