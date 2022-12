Patrimonio industrial de Andalucía: más allá del sol y playa

Poner en valor el pasado industrial de Andalucía y, de paso, ofrecer una alternativa turística al modelo de sol y playa. La Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía (FUPIA) no ceja en su empeño de convencer a las administraciones de que las antiguas fábricas o las cuencas mineras son dinamizadores de las economías locales, además de testigos de la evolución social de la comunidad autónoma. Desde que en 1925 se descubrió la factoría de salazones de Baelo Claudia (Cádiz), se ha ido extendiendo la conciencia de proteger el patrimonio asociado a la industria, aunque las inversiones no han acompañado siempre. Esta fundación ha elaborado un amplio catálogo en el que señala los edificios y enclaves que necesitan una rehabilitación urgente, por su valor no solo arquitectónico sino etnográfico y cultural. Además, desarrolla una ingente actividad divulgativa para dar a conocer la historia de estas instalaciones y su contribución a la economía andaluza.

En este sentido, Candela Yáñez, gerente de FUPIA, recuerda que la entidad está impulsando un proyecto de ley para proteger el patrimonio industrial andaluz e insiste en la necesidad de elaborar un nuevo Plan Nacional de Patrimonio Industrial, puesto que el actual no ha sufrido modificación alguna desde 2011.

Otra acción de FUPIA es el mapeado digital de edificios destacados, provincia por provincia. Esta labor se completa con testimonios de trabajadores que dan cuenta de aspectos sociales. «Por ejemplo, la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla se asocia al mito de las cigarreras, a la ópera y al perfil de la mujer independiente», sostiene Yáñez.

Una actuación en la que se involucró FUPIA fue la rehabilitación de la fábrica del Pilar de Motril (Granada). La fundación y las administraciones se aliaron para recuperar la antigua fábrica azucarera y convertirla en el museo de la caña de azúcar. Un edificio con gran valor patrimonial con la maquinaria casi intacta. La segunda fase del proyecto ya ha recibido subvenciones públicas, con el objetivo de restaurar la sala de máquinas. Esta fase se pretende abordar bajo el concepto de «Abierto por obras», con plataformas para que los visitantes puedan ver «in situ» los trabajos.

La puesta en valor de las minas de Tharsis (Huelva) es una actuación pendiente, a la espera de recibir financiación. Otra iniciativa destacada es la recuperación del antiguo trazado ferroviario de las minas de Cala, que llega hasta el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache. El recorrido está jalonado por 17 pueblos, con estaciones e infraestructuras de ingeniería que buscan ser declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). El objetivo es crear un corredor verde, que sirva también como reclamo turístico.

Estación del Castillo de las Guardas, en Sevilla FOTO: Patrimonio Industrial de Andalucía La Razón

Las administraciones se preocupan cada vez más por el patrimonio industrial. «Poco a poco nos encontramos con políticos con esta sensibilidad», asegura Yáñez, aunque reconoce que es un ámbito menos conocido que el histórico o artístico. Con todo, la gerente de FUPIA reivindica la tradición industrial de Andalucía, a pesar de que en otras regiones españolas este sector sí fue puntero, como los Altos Hornos del País Vasco. «Andalucía sí fue una región muy industrial durante el siglo XIX y comienzos del XX», remarca, además de subrayar que Sevilla y Málaga «han sido grandes capitales industriales».

De hecho, destaca la industria del aceite, con sello netamente andaluz, junto a otras actividades productivas como los mantecados de Estepa (Sevilla), la técnica del envasado de conservas en Huelva, los salazones de Cádiz o el cultivo de determinadas frutas y hortalizas en la Vega de Granada.

Como ejemplo del aprovechamiento turístico de su pasado industrial sobresalen las Minas de Riotinto, en Huelva. Se trata de uno de los principales destinos industriales de Andalucía, con algún que otro plan en ciernes para ubicar allí un parque de atracciones vinculado a esta actividad.