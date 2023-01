El consejero andaluz de Justicia, sobre las reformas de Pedro Sánchez: «Si los ERE no son malversación, que venga Dios y lo vea»

Niebla exterior; interior, día; en los límites de un año que acaba y otro que empieza, el gran reto de José Antonio Nieto pasa por dotar a Andalucía de un modelo de Justicia y dignificar sus sedes. En cuanto al número de funcionarios, Nieto considera que, si se siguen rebajando los trámites administrativos, Andalucía está cerca de su óptimo. Nieto atiende en la sede de la Consejería que su antecesor, Juan Marín, infrautilizó por San Telmo, y donde –dicen– hay quien ha sentido al fantasma de Queipo por las que fueron sus dependencias. El espectro que preocupa, sin embargo, es el del allanamiento a otro procés desde Moncloa en los límites entre lo mundano y lo sobrecogedor.

Como secretario de Estado de Interior el 1-O y actual consejero de Justicia andaluz, ¿qué le ha parecido el discurso de Navidad de Pere Aragonès anunciando una nueva consulta en Cataluña?

Recuerdo cuando en 2016 empezaron desde algunos ámbitos de la sociedad catalana a reclamar ese referéndum y desde los medios se decía que era una posición política que nunca iba a ser una realidad. Un año y algo después vimos que esa posición política se convertía en realidad y la tensión que generó en España, la imagen que proyectó de nuestro país y la herida que provocó en Cataluña. Me preocupa mucho porque esto confirma que, lejos de lo que dice Pedro Sánchez y su entorno más directo, las medidas que se están tomando no son para mejorar el clima en Cataluña sino para allanarle el camino a los independentistas buscando no ya que se elimine la mancha delictiva de la actuación anterior del 1 de Octubre sino dejar libre el camino para poder actuar de forma impune en 2023 o cuando toque.

“La malversación se queda en el esqueleto y la agresión sexual con una técnica muy mejorable”

¿Cómo valora entonces las últimas medidas de Pedro Sánchez?

Me parece preocupante y una auténtica estafa lo que se está viviendo en España en este momento: anular un hecho gravísimo como el del 1-0 y dejar expedito para que se pueda repetir esa misma situación. Es muy grave y supone desnudar y desproteger el núcleo en que se apoya la Constitución, que es la unidad española, el cumplimiento de las normas básicas y el respeto a la Constitución. Todo eso es el objetivo último que persigue ERC, Junts y todo el movimiento independentista.

Dirigentes socialistas como Juan Espadas defienden que los movimientos que se están dando son para mejorar el clima. ¿Realmente cree que son ingenuos o es una coartada?

Si son tan ingenuos de pensar eso y nos toman por tontos, le diría que mejorar el clima en Cataluña a costa de llevar a la tensión máxima al Congreso de los diputados y crear el ambiente que se está creando en el conjunto de España me parece que es un negocio malo. Si para apaciguar Cataluña hay que decirle a todo que sí y crear un clima como el que se está provocando en España llegando a que intervenga el TC, porque a la forma que han querido tramitar la eliminación prácticamente del delito de sedición y casi también el de malversación además le han unido cargarse al árbitro, que es el que tiene que decir si las cosas se hacen de acuerdo a la Constitución, me parece que es un negocio pésimo para nuestra democracia. Es un negocio sustancial para el movimiento independentista en Cataluña. Cómo no va a haber buen clima: a todo lo que piden se les dice que sí.

¿Cómo se traduce la situación de supuesto chantaje en el día a día de la gestión?

Hemos conocido una paradoja que en cualquier otra parte del mundo sería un escándalo y aquí lo asumimos como realidad. En el reparto del sistema de financiación, un catalán recibe una cantidad muy superior a un andaluz cuando tiene una renta per cápita casi un 35% más alta. Se le ha hecho un sistema de financiación a su medida, se le está adaptando el Código Penal a su medida, se está interpretando la Constitución a su medida...Claro, se está creando un magnífico clima a costa de reventar la salud democrática y la calidad de nuestra democracia en el conjunto de España. Que eso lo diga Sánchez, que lo que busca es perpetuarse o mantenerse en el poder, me parece grave; que lo diga Espadas, que debería defender Andalucía por encima de cualquier otra cosa, me parece un escándalo.

«El reto de Espadas ha sido convertirse en el primer sanchista en lugar de en presidente de la Junta de Andalucía»

Espadas defiende que con las nuevas medidas Junqueras no volverá a saltarse la ley. ¿Igual el primo de Junqueras sí?

Estoy convencido de que Junqueras también. Esto lo hemos vivido. Y con la mejor voluntad, en el Gobierno de Rajoy, el presidente, la vicepresidenta defendieron que Junqueras era un hombre de diálogo, de entendimiento y todos vimos que fue ERC quien provoca la declaración de independencia porque cuando se iban a convocar elecciones después de aprobarse la norma de desconexión, que era una solución más razonable que la que se vivió antes, fue ERC con aquel famosos tuit de las 30 monedas el que forzó la situación y obligó a la declaración de independencia aunque fuese un cuarto de hora. Esas cosas no se pueden olvidar. Oigo a Espadas y no sé en qué mundo vive. Se ha equivocado radicalmente, me da igual el sentimiento que tenga Junquera o las personas que defienden la independencia de Cataluña porque no quiero que se produzca. Quiero que Cataluña se sienta cómoda dentro de España y creo que es viable y factible y que una gran parte, mayoritaria, de la sociedad catalana, quiere seguir dentro de España con su lengua, con su cultura, cosas que admitimos y respetamos, pero no podemos seguir allanando el camino al independentismo y en Andalucía menos. Y eso es lo que creo que está sorprendiendo a mucha gente y está detrás de los resultados electorales de las últimas autonómicas. El gran reto, el gran objetivo de Espadas ha sido convertirse en el primer sanchista en lugar de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía y cuando uno toma esa decisión los resultados salen solos, es lo lógico.

«El conjunto de los españoles vamos a ser rehenes y ‘paganinis’» del independentismo

¿Veremos una consulta este año, que es algo que el PSC lleva en el programa?

Estoy convencido de que todo ese movimiento del independentismo catalán no va a cesar. Si se le sigue allanando el camino, lo aprovecharán. Si le ponen diques en ese camino, tensarán la cuerda y provocarán conflictos como en el pasado, pero no van a cesar y quien piense lo contrario es un ingenuo o es un cínico. Hay que conocer su historia y su realidad actual para darse cuenta de que si no será el año 23 será el 24 y si no será porque no les convenga. Si en esa tensión que está provocando ERC además de mantener vivo ese referéndum en un horizonte cercano van sacando mayores inversiones, un sistema de financiación mejor, lo aprovecharán y será el chantaje permanente en que ha entrado Pedro Sánchez y vamos a ser rehenes el conjunto de los españoles. Rehenes y’ paganinis’, porque todo esto tiene un precio y conlleva que Andalucía siendo una comunidad autónoma con un PIB per cápita más bajo y una tasa de paro más alta sea una de las comunidades con menos ingresos por habitante. Imaginemos que en los repartos de fondos europeos una de las que más fondos se llevara fuera Alemania y una de las que menos España, nadie lo hubiera entendido pero en Europa se aplica una lógica que en España hemos abandonado, que es la de los datos objetivos. Aquí estamos en otra lógica, que es la de presión, interés electoral, apoyo parlamentarios, pues yo te pago. Ese reparto de los fondos no puede ser gracias a que el presidente del Gobierno necesita a unos u otros. Debería ser una lógica de los hechos. Andalucía necesita reducir, eliminar, esa brecha que durante muchos años nos ha separado de la media española, esa brecha sigue existiendo y no estamos recibiendo el apoyo que necesitamos desde el Gobierno.

«Es muy difícil con este Gobierno de PSOE con Podemos poder cerrar algún acuerdo»

Sin salir de los tribunales pero ya del todo en Andalucía: ¿Está a favor del ingreso en prisión de Griñán con su enfermedad?

Quien tiene que determinar son los jueces y en base a un hecho objetivo que es el informe del médico forense y que sus señorías tomen la decisión más correcta. No quiero que eso ocurra pero hay antecedentes de personas con leucemia que fueron condenados por casos de corrupción y están en la cárcel y han estado y no se podía tratar en la cárcel. Eso no me gusta, creo que la humanidad tiene que estar por encima de cualquier otra cosa pero quien ahora reclama y entiende que el hecho de sufrir un cáncer tiene que ser un eximente o puede permitir que no se entre en prisión antes decía lo contrario cuando a otros con una enfermedad tan grave como la leucemia no le reconocieron ningún tipo de derecho a quien lo sufría. Al final estamos muy acostumbrados a si le toca a alguien del PSOE o de otro partido la realidad, las normas, los delitos, los castigos, son muy diferentes. Pero tenemos que tratar de llevar la objetividad a la justicia y en este caso lo que decidan los jueces lo vamos a aceptar. No le deseamos mal a nadie, todo lo que hay alrededor de los ERE y del señor Griñán es muy desagradable, cuanto antes se resuelva mejor pero respetando la ley y la decisión de los jueces.

“El PSOE no reconoce que en Andalucía se ha producido la mayor corrupción de Europa»

Mario Jiménez cuestionaba en el Parlamento si duermen tranquilos con «un inocente» condenado a prisión.

Esas declaraciones demuestran lo que hay detrás de todo esto. Particularmente del señor Jiménez y generalizando en el PSOE-A. No reconocen que en Andalucía se ha producido, se ha provocado y se ha sentenciado el mayor caso de corrupción de Europa con un Gobierno del PSOE, con la connivencia del PSOE. Cualquiera que tenga dudas, que lea la sentencia, que vea los hechos probados después de una investigación y un proceso larguísimo con todas las garantías. La sentencia es nítida y señores como este diputado dicen que Griñán es inocente y que quien mete en la cárcel a Griñán es el Gobierno de la Junta. O se es un zoquete o se es un cínico. En este caso creo que lo segundo porque el PSOE andaluz sabe quién mete a la cárcel a quién, sabe perfectamente por qué lo mete y sabe perfectamente qué es lo que busca con que no entre en prisión Griñán por la vía que sea, por el indulto o la vía que sea, porque si eso no se produce es como si no se produce un castigo y si no hay castigo es como si no se hubiesen producido los hechos que han dado lugar a esa sentencia. Ellos siguen actuando como si no hubiera pasado nada. Por cierto, el señor Jiménez estaba ya en el partido con cargos de mucha responsabilidad pero no le hemos oído decir ni media palabra de lo que por lo menos debería haber evitado si es que no participó. Cosa que cuando le afecta a cualquier otra persona de cualquier otro partido político no pierde la oportunidad de meter el cuchillo hasta donde más duele. No voy a admitir un doble rasero: cuando se comete un delito da igual que lo cometa alguien del PSOE, del PP, de IU, de donde sea. Hay que aplicar la ley y hay que asumir el castigo que recoge el Código Penal mientras no lo desmonte el señor Sánchez como lo está haciendo. En materia de malversación lo ha dejado en el esqueleto y en otros casos como las agresiones sexuales con una técnica legislativa muy mejorable que está provocando que muchos agresores estén hoy saliendo de la cárcel.

«Buscan que Griñán no entre en la cárcel porque sin castigo es como si no se hubiese producido» el fallo

¿Se está reduciendo el «caso ERE» a que como no se han llevado el dinero a su casa no es corrupción y se está obviando que, aunque Griñán no entrara en la cárcel, los demás que tienen que entrar también son del PSOE?

La sentencia no dice que Griñán no se llevara dinero a su casa, dice que no se ha podido probar, que es diferente. Entre otras cosas porque la maraña ha sido de unos niveles altísimos. He oído al PSOE en Madrid y en Andalucía hablar de doping electoral cuando estaban los casos de Madrid que afectaron al PP de Madrid, que lamentamos que se produjeran y nos da vergüenza que algunas personas que tuvieron responsabilidades en el PP lo aprovecharan de esa forma. Nunca se puede admitir ese tipo de actuación, ni al PP ni al PSOE ni IU ni Podemos ni ningún sitio. Eso es minar nuestra democracia y tapar esos delitos es destruir los valores democráticos y eso es lo que está haciendo el PSOE en Andalucía. ¿Qué es todo lo que hay alrededor de los ERE si no es dopar elecciones, si no es pagar votos si no es defender el matenerse en el poder a toda costa, usando el dinero de los andaluces, el dinero de los parados andaluces de una forma indiscriminada? Casi mil millones según las distintas sentencias que conocemos se utilizaron para perpetuase en el poder, para comprar votos en Andalucía y nos van a decir que eso no es malversación. Si eso no es malversación, que venga Dios y lo vea. Se ha dicho que Griñán y algún otro no se ha podido probar que se llevaran dinero a su casa pero sí ha habido muchos otros que se llevaron dinero a su casa, que se han pagado cocaína, burdeles, vehículos, juergas, y cuando la masa sobre la que se actúa es de mil millones la posibilidad de que se haya quedado dinero por el camino es infinita. Lo que los tribunales no han podido hacer porque era muy complejo con una causa tan grande es determinar dónde ha ido cada euro pero sí se ha podido acreditar que hubo un mal uso de ese dinero que tenía que haber ido a formar a los parados andaluces para un buen puesto de trabajo y sirvió para colocar en el sentido más peyorativo de la palabra a los que interesaba para que el PSOE ganara votos y ganara elecciones y eso lo llamen como lo llamen es una malversación como un castillo.

La cantidad no se ha podido determinar porque son 680 millones la partida de los ERE pero no todo los fondos fueron malversados.

Pero no es sólo los ERE. Faffe, Invercaria... estaríamos en torno a mil millones.

¿Cómo se explica al ciudadano las últimas reformas del Gobierno con rebajas para violadores y menos penas para los delitos que, precisamente, afectan a los políticos?

Esto no se entiende pero tiene una explicación. Son cuestiones como la educación que uno tiene de su casa, de su familia, no hace falta que te lo prohíba la ley sino por ética. En otros casos hay un soporte jurídico y puedes tener una pena en todos los ámbitos de la vida. Se dice muchas veces que el Código Penal sirve para no aplicarlo. Por ejemplo, el alcohol y la conducción, que se incorpora porque se tenía la sensación de que no era malo. Aquí se ha hecho lo contrario, lo quitamos del Código Penal, así que si no te llevas el dinero público y lo ingresas en tu banco sino que se lo das a la ANC en Cataluña no pasa nada. Eso transmite la sensación de que se allana el camino para esos delitos que estaban en el Código Penal a raíz de lo que pasó en Cataluña, Andalucía o Madrid de mi partido. En 2017 el PP modificó el Código Penal para endurecer las penas para decir que el dinero público es sagrado te lo lleves a tu casa, a tu partido, a tu equipo de fútbol y no se puede tocar y si lo tocas tienes una pena y ahora lo hemos quitado. Estas cosas pasan porque en España no censuramos lo suficiente. Pedro Sánchez no sólo no dijo que iba a quitar esos delitos del Código Penal sino que dijo lo contrario, que iba a endurecer las penas por corrupción y añadir al Código Penal la convocatoria de referéndum ilegal y no dijo nada de eliminar el delito de sedición. Los ciudadanos tienen que tomar nota y tienen que exigir a todos los políticos, a todos, que cuando nos comprometemos a una cosa hay que cumplirlo. No siempre es fácil cumplir un programa al 100% y cuando lleguen las elecciones hay que explciar por qué no se ha cumplido al 100%. Lo que no es admisible es hacer lo contrario de lo has prometido. No cumplir lo que has prometido es grave, hacer lo contrario me parece un atentado al último compromiso democrático, que es pedir el voto al ciudadano.

Socialistas como Alfonso Guerra precisamente recordaban que ellos nos se han movido de su posición inicial.

Eso lo entiende todo el mundo y Alfonso Guerra no es el único en el PSOE que está diciendo algo absolutamente comprensible. Es, oiga, este señor está dinamitando no sólo la democracia española, está dinamitando los principios y los valores del socialismo español. Yo he discrepado del PSOE en muchos temas pero he respetado también su historia, sus principios y su trayectoria de más de un siglo. Pedro Sánchez no lo está respetando y está transformando el socialismo en sanchismo sin importarle lo más mínimo, con personas como Juan Espadas aplaudiendo hasta que le duelen las manos.

¿No debe el PP también hacer autocrítica?¿La posición de bloqueo no ha servido como pretexto para tomar esas posturas, no se ha estirado mucho la cuerda por las dos partes?

Partamos de una cosa: me hubiese gustado un acuerdo para el CGPJ. Ojalá se hubiese podido hacer hace tiempo pero es que es muy difícil con este Gobierno poder cerrar algún acuerdo porque este PSOE con Podemos en el Gobierno está siendo absolutamente desleal. Hace mes y medio estaba absolutamente cerrado el acuerdo hasta que el presidente Feijóo se entera de que se está rumiando la supresión del delito de sedición. Imagine el ridículo que hubiera hecho el PP si cierra el acuerdo del CGPJ y acto seguido se elimina el delito de sedición, se reduce a casi la nada el de malversación y en esa misma ley se mete simplificar los nombramientos de los magistrados del TC, que es el árbitro. Como si en un partido de fútbol, el equipo que va por delante en la liga dice que elige al árbitro y que cambia las normas a mitad del partido, eso no se puede hacer. Eso aparte de ser ilegal es que no es ético y no es democrático. Echenique y los líderes de Podemos dicen: quien gana las elecciones pone al TC y al CGPJ y al papa. ¿Estamos locos? Es el discurso de Chávez y Maduro en Venezuela. Es el discurso que han querido ir metiendo y en algunos ámbitos periodísticos les han comprado. Eso no es así. Usted gobierna, gana y gobierna pero tiene unas cuantas limitaciones: una ética, su programa electoral, pero otras que son normativas. Hay que respetar la Constitución y quien dice si se respeta es el TC y hay que respetar los procedimiento y quien lo dice son los letrados de las Cortes y en la ley del ‘sólo sí es sí' y en la reforma de los nombramientos miembros del CGPJ y del TC alertaron de que no era el camino. En los dos casos se ha hecho por la puerta de atrás, no con un anteproyecto de ley y tenemos el efecto de las dudas que van a tener en los delitos sentenciados. Este Gobierno se está saltando a piola los planteamientos más elementales, más básicos, del funcionamiento democrático que ha habido hasta ahora.

De vuelta a Andalucía. ¿Qué va a pasar con el Algarrobico?

La semana pasada el consejero de Sostenibilidad ya dijo en el Parlamento que la postura es que desaparezca y que Andalucía no tenga esa herida abierta en la defensa de su patrimonio natural. Hay una parte que es competencia municipal y tiene que tomar la iniciativa el Ayuntamiento de Carboneras, y hay otra parte de ámbito nacional. Lo que no puede hacer todo el mundo aquí, por cierto del PSOE, es encogerse de hombros, mirar para otro sitio y que sea la Junta de Andalucía la que haga algo en esta materia. Lo que queremos es que esa formar de proceder, que es lo peor de la hipocresía socialista en materia medioambiental, no sólo no vuelva a pasar sino que desaparezca y hemos comprometido fondos para demolerlo pero queremos que el resto de administraciones hagan su trabajo.

¿Las sedes judiciales, con varias ciudades de la justicia pendientes, son el gran reto de la Consejería?

El gran reto es tener de una vez por todas un modelo. Llevamos desde el 97 con las competencias y hasta el “Gobierno del cambio” lo único que ha habido es improvisación. Marín revisó cómo estaba y encontramos sorpresas como Cádiz, Jaén, Algeciras o Villacarrillo, Órgiva, Huércal-Overa, con unas condiciones lamentables y lo que tenemos que hacer es ir a un modelo estable en el que hay tres cosas fundamentales: resolver la situación de las sedes judiciales, que eso vamos a tardar un tiempo y a invertir mucho porque están francamente mal; dos: hacer una reordenación de los recursos humanos acorde a los tiempos en los que estamos. Tenemos que negociar bien con los sindicatos y le pedimos al Gobierno que empiece él. Y la tercera parte y más importante: llevar a cabo un compromiso colectivo en forma de plan estratégico que dé solidez al modelo andaluz y con un horizonte temporal para poner a la justicia andaluza donde le corresponde. Andalucía no va a ser líder sin una justicia ágil para abordar los problemas que una economía más dinámica nos exija.

En cuanto a función pública, se han estabilizado puestos salvando el conflicto con las plazas para discapacitados. ¿Faltan o sobran funcionarios en Andalucía?

Para el modelo administrativo que tenemos con una carga burocrática muy alta, un nivel de farragosidad en algunas normas excesiva, nos faltan. Si continuamos en este modelo de simplificación administrativa que ha puesto en marcha Juanma Moreno, estamos cerca de encontrar el equilibrio. Pero tenemos que hacer más cosas: formar mejor al funcionario, motivar mejor, hacer un seguimiento más adecuado de los procesos administrativos y eso nos va a permitir ser más eficientes. Las organizaciones sindicales nos dicen que hacen falta más funcionarios y tienen razón, para la carga de trabajo que hay ahora. Si somos capaces de poner sentido común en la normativa que afecta a la Junta, estamos cerca del óptimo en el que poder trabajar.