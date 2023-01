La igualdad no llega al divorcio: ni el 4% de las custodias para el padre en Andalucía

La eternidad –aquello de «hasta que la muerte nos separe»– en ocasiones se hace larga y en Andalucía se supera la media de demandas de disolución matrimonial. Aunque disminuyeron de forma notable respecto a 2021 –la pandemia se llevó por delante muchas parejas–, en el segundo trimestre del año hubo 4.554 demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios y en el tercero 3.861, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las cifras suponen una caída del 10,6% y del 3,2% en relación al mismo trimestre de cada año. La media fue entre 50 y 43 divorcios diarios y dos cada hora en la comunidad en el segundo y tercer trimestre. La radiografía del divorcio en Andalucía apunta a que en uno de cada tres casos hay custodia compartida pero más de la mitad de las veces la custodia recae en la madre. Entre el 70 y el 80% de las ocasiones es el padre quien pasa la pensión alimenticia y, en caso de haber compensatoria, casi en el 90% de los casos corre a cargo del marido.

El número de rupturas matrimoniales –separaciones, divorcios y nulidades– aumentó en Andalucía un 17,5% en 2021 hasta alcanzar los 17.119, volviendo así a incrementarse esta cifra tras la caída registrada en 2020 debido a la pandemia, según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística (INE). El año pasado, hubo 16.851 divorcios, un incremento del 16,2% con respecto al año anterior; 843 separaciones, un 48,1% más que en 2020, y nueve nulidades.

Según las estadísticas judiciales, consultadas por LA RAZÓN, la tasa por 1.000 habitantes de nulidades, separaciones y divorcios sitúa a Andalucía por encima de la media nacional, con 2,01 casos andaluces por los 1,91 de cómputo del país. Andalucía solo está por detrás de Canarias (2,02), Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia (2,06 todas) y Ceuta (2,35).

Los derechos de los cónyuges tras el divorcio se enfocan en dos cuestiones: la primera de carácter económico, y la segunda de carácter personal en lo que se refiere a las relaciones con los hijos. FOTO: UNSPLASH

En 2020, con el parón burocrático pandémico, la tasa andaluza fue de 1,72 (por 1,69 nacional). En 2019 y 2018, 2,11 (frente al 2,02 y 2,13 de media de España). Salvo el año Covid –el rebote se sintió en 2021–, Andalucía está por encima de dos casos por 1.000 habitantes de forma ininterrumpida desde 2007, con un pico de 2,96 ese año en la serie, que, comparativamente con el año previo, supone una reducción: en 2006 se dieron 3,18 casos por 1.000 habitantes (por los 3,26 de media nacional).

La estadística arroja una media de entre 43 y 50 divorcios al día y dos cada hora en la comunidad andaluza

En total, el pasado año, según los datos de CGPJ, se produjeron en Andalucía 16.267 divorcios. De ellos, 5.378 parejas llevaban 20 años o más casadas; 2.646, entre 15 y 19 años; 2.890, de 10 a 14 años; 3.084, de cinco a nueve años; 1.853, de dos a cuatro años; 339, un año; y 77, menos de un año. En cuanto a separaciones, se registraron en 2021 un total de 843 en Andalucía. De ellas, 658 de más diez años de relación; 172, de dos a nueve años; y 14 de menos de dos años. Las nueve nulidades cierran el círculo de los 17.119 casos totales que recogía el INE.

De los 16.007 divorcios entre parejas de distinto sexo, en 6.972 no procedía ejercer custodia. Así, de los 9.035 casos restantes, en 3.171 ocasiones (algo más de una de cada tres) se optó por la custodia compartida. En casi el 61% de los casos, la custodia fue para la madre (5.507 casos); y solo en 333 casos (3,7%) fue para el padre. De los 16.007 divorcios entre parejas de distinto sexo, en 6.260 casos no procedía pensión alimenticia. De los 9.747 casos restantes, en 6.820 casos, el 70% de las veces, pasaba la pensión alimenticia el padre; 2.570 veces ambos cónyuges; y 357 veces (el 5,2%) la madre. En relación a las 820 separaciones entre parejas de distinto sexo, en 418 casos no procedía pensión; en 315 la sufragó el hombre (casi el 80%, en concreto el 78%); y en doce ocasiones se hizo cargo la madre.

Tras un parón el año Covid, los divorcios han vuelto a ponerse en alza

En cuanto a la pensión compensatoria, de las 16.007 separaciones entre parejas de distinto sexo, en 14.557 ocasiones no procedía. Del resto (1.650 casos), 1.467 veces se hizo cargo el marido (89%) y 183 la esposa. De las 820 separaciones, en 672 casos no procedía pensión compensatoria. De los 148 casos restantes, 130 veces recayó sobre el marido (87%) y 19 la esposa.

De los 16.007 divorcios, 10.407 veces lo pidieron ambos; 3.559, la mujer; y 2.041, el hombre. En las 820 separaciones, en 643 ocasiones la pidieron ambos cónyuges; en 123, la mujer; y en 54, el hombre.

Del total de divorcios, en 6.460 casos no había hijos dependientes y en 7.625 casos había solo menores. En las separaciones, el 51% de los casos no contaba con hijos dependientes y el 49% restante tenía algún hijo dependiente.

Según los datos de la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), durante 2021 se produjeron en Andalucía 17.1191 disoluciones matrimoniales, un 17,5% más que en el año anterior. Del total, 16.267 fueron divorcios (95,0%), 843 separaciones (4,9%) y 9 nulidades (0,1%). Por otro lado, 283 de las disoluciones fueron de matrimonios entre personas del mismo sexo (el 1,7%).

La tasa bruta de disoluciones fue de 2,0 por cada 1.000 habitantes (1,7 en 2020), por encima de la nacional que se situó en 1,9 por mil. En la desagregación provincial, se observa que Almería presenta la mayor tasa (2,4 por mil), así como Jaén la menor (1,7 por mil).

Almería es la provincia con más separaciones y Jaén la que menos y donde más duran las parejas que se separan

La duración media de los matrimonios disueltos fue de 16,6 años. Por provincias, este indicador tomó su máximo en Jaén (17,9 años) y el mínimo en Almería (15,7 años).

El 21,9% de las demandas de disolución matrimonial en Andalucía fueron presentadas por la esposa, mientras que en un 12,4% de los casos lo hizo el esposo. El 43,6% de los divorcios se produjo en matrimonios sin hijos menores, mientras que en el 27,3% existía un único hijo menor de edad y en el 25,2% existían dos. En el caso de las separaciones, el 54,3% no tenían hijos menores, el 22,8% tenían un único menor y el 18,2%, dos menores. En relación al total de sentencias con hijos menores, la custodia fue otorgada a la madre en el 61,2% de los casos de divorcio o separación, al padre en un 3,7%, fue compartida en el 34,8% y en el 0,3% se otorgó a otras instituciones o familiares.